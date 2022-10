Planes para el fin de semana: una monumental 'Aida' recrea Menfis en el Teatro Real

Una puesta en escena de lujo abre las recomendaciones desde el Teatro Real, en un fin de semana donde la tradición mexicana del Altar de Muertos atrae a miles de visitantes. A ello se suma una velada de flamenco en el sofisticado ambiente de la antigua Joy; un musical que lleva seis años trasladándonos a una misteriosa peluquería; la versión actualizada de una comedia de la Grecia clásica; y el recuerdo de las matinales musicales en el Price aderezadas con números circenses.

1. Ópera. 'Aida' de Giuseppe Verdi

Krassimira Stoyanova (Aida) y Piotr Beczala (Radamès) en 'Aida' de Verdi Javier del Real

El Teatro Real celebra estos días los veinticinco años de su reapertura como coliseo operístico y lo hace por todo lo alto, con una producción deslumbrante de una obra que se presta especialmente a la grandiosidad: Aida, de Giuseppe Verdi. Estrenada en El Cairo, en 1871, el compositor seguía incidiendo en los temas que estaban presentes en todas sus óperas anteriores: el triángulo amoroso, el trasfondo político y social, la humillación de los oprimidos, los celos, los amores prohibidos, la traición y la muerte.

La escenografía de Hugo de Ana data de 1998 y ya se empleó en el Teatro Real en la temporada 2018-19. A los conjuntos monumentales que sirven de ambientación a la historia de guerras entre los reinos de Egipto y Etiopía, se han incorporado para esta ocasión algunas proyecciones a modo de veladuras, que proporcionan una textura más rica a la propuesta visual. La reproducción de la parte baja de una pirámide permite a decenas de figurantes y coro disponerse a varias alturas en la caja escénica, creando una imagen imponente. Menfis, primera capital de Egipto, llegó a contar con aproximadamente medio millón de habitantes. Más o menos el número de figurantes que aparecen en escena durante estas funciones.

Escenografía de Hugo de Ana para 'Aida' en el Teatro Real Javier del Real

De excepcional puede calificarse también el lujoso vestuario empleado, que redondea una producción cuidada al extremo. Todo ello pudo lucirse en la inauguración de la temporada el lunes 24, con la asistencia de Sus Majestades los Reyes de España, como viene siendo habitual.

La presencia de Anna Netrebko en varias funciones ha puesto la guinda en el pastel egipcio de la Plaza de Oriente. La gran soprano rusa cantará los días 30 de octubre y 2 de noviembre, como tenía previsto, además ya lo hizo el 25 de octubre y repetirá el 5 y el 8 de noviembre. Su aparición en el ensayo general motivó una enorme expectación, en una tarde que bien parecía la de un estreno en toda regla. Su voz se elevó con facilidad por encima de la gran masa sonora generada en algunos pasajes y además tuvo momentos de canto excelso en las maravillosas escenas del tercer acto junto a Yusif Eyvazov.

Carlos Álvarez (Amonasro) y Krassimira Stoyanova (Aida) en la producción del Teatro Real Javier del Real

Tres repartos se alternan en la interpretación de los papeles protagonistas de esta ópera, entre los que hay que destacar la voz bellísima de uno de los grandes tenores de la actualidad, Piotr Beczala; la también extraordinaria de Krassimira Stoyanova y la sabiduría verdiana de Carlos Álvarez encarnando a Amonasro, padre de Aida. En definitiva, un colosal espectáculo que se ofrecerá en un total de veinte funciones. ¡No se lo pierdan!

2. Circo. 'Twist' en el Teatro Circo Price

Una imagen del espectáculo 'Twist' dirigido por Marta Pazos Adolfo Ortega

Se cumplen sesenta años de las primeras matinales de música moderna del antiguo circo Price (1962-1964), unos acontecimientos que marcaron para siempre la escena pop/rock de nuestro país, dándose de bruces con la estrechez de miras del régimen en aquellos años. Recordando esas fechas, Marta Pazos, una de las creadoras más efervescentes de la vanguardia escénica española, ha ideado Twist, una fórmula en la que tenemos música en directo, payasos y acróbatas, teñidos todos de un cromatismo reducido al rojo y el azul -no me consta que el F.C. Barcelona haya patrocinado el espectáculo- aspecto que llama mucho la atención por su radical estética. Estará en funcionamiento hasta el 6 de noviembre.

Laura Zamora suspendida ante la banda que actúa en 'Twist' Adolfo Ortega

El enfoque múltiple despierta una duda en forma de premisa, a la hora de encuadrar esta recomendación en una u otra categoría. ¿Circo rockero o rock circense? Esta indefinición puede resultar desconcertante al principio de un espectáculo que se anuncia como un viaje por aquellas matinales musicales donde actuaron Los Relámpagos, Los Pekenikes -abajo incluyo un nostálgico video-, los Diamond Boys con Albert Hammond o un jovenzuelo granadino que todavía anda de gira hoy en día: Miguel 'Mike' Ríos.

Finalmente, tiene más sentido hablar de un espectáculo de circo con acusada tendencia al simbolismo estético, donde se ejercita la mayoría de disciplinas que suelen desarrollarse bajo una carpa, incluyendo rulo o bicicleta acrobática. La música, aunque bien interpretada y con sabor sesentero, aparece en un segundo plano o más allá, dada la distancia a la que el escenario se sitúa, ofreciendo quizás una sensación algo distante.

La misteriosa presencia de un personaje enfundado en mono blanco y negro, armado con un par de látigos y en actitud altiva, parece simbolizar el ambiente político hostil que aquellas fiestas de la juventud debían sortear en los sesenta. Se trata de Ariadna Gilabert (Cuerda volante, 'marche du plafond' y rueda cyr), que finalmente protagoniza los números más vistosos y arriesgados, aquellos en los que la respiración se para y la magia del circo revive. Magníficos están Carmen Barrantes y Óscar de la Fuente como maestros de ceremonias, llevando la función al ritmo que ellos marcan, sin olvidarnos del vestuario de excepción hilvanado por Pier Paolo Alvaro.

3. Tradición. Altar de Muertos en Casa de México

Una interpretación de 'El venado herido' de Frida Kahlo preside el Altar de Muertos Casa de México en España

Como todos los años por estas fechas, la calle Alberto Aguilera a la altura de Casa de México se puebla por cientos de madrileños que no quieren perderse el Altar de Muertos de esta institución, que ya alcanza proporciones de Mega Altar por sus dimensiones. Una calavera de Frida Kahlo de trece metros de altura en el chaflán del edificio, da la bienvenida a los visitantes que, tras algunos minutos -la fila avanza con rapidez-, pueden acceder a esta Casa de México que ya es como nuestra casa.

Una estampa de un altar tradicional en la segunda planta de Casa de México Casa de México en España

El altar principal que se despliega en las escaleras, compuesto por más de veinte mil flores, en esta ocasión se ha conceptualizado por el Museo Dolores Olmedo, colección de la que proceden la mayoría de las pinturas expuestas en Frida Kahlo: alas para volar, todavía abierta al público desde el mes de mayo.

Un venado con el rostro de Frida Kahlo hecho en cartonería -técnica popular de modelado con papel- se halla en los primeros peldaños del altar, como interpretación tridimensional de la pintura El venado herido (1945) de la propia Kahlo.

Calavera de Frida Kahlo en la fachada de Casa de México Casa de México en España

La tradición mexicana mantiene que mientras alguien te recuerde nunca serás olvidado, de ahí que el Día de Muertos se compongan altares en cada hogar, con fotografías de los seres queridos que nos abandonaron, a los que se les agasaja con sus comidas favoritas. ¡Qué mejor modo de atraerles al más acá!

A su alrededor, todos los elementos que han de estar presentes en un altar: el pan de muerto, un dulce espolvoreado con azúcar que simboliza la eucaristía cristiana -me soplan que en pastelerías Mallorca lo ofrecen estos días-; el copal, una resina aromática que purifica al ambiente y guía con el humo a las almas que regresan por este día; las coloridas calaveritas de azúcar; el agua y el fuego, simbolizado este último por las velas. Sin que falte algo de cerveza y mezcal. Un precioso compendio de tradición y respeto por los que vivieron entre nosotros y todavía sentimos cerca.

Nana de la Rocha. 'Martina y Flaquiguapo' (2021). Papel maché policromado Casa de México en España

En la segunda planta encontramos bellas figuras en barro negro, además de un altar más tradicional y reducido, bajo unos preciosos adornos de papel picado de colores, hecho de papel de seda, que representan el aire que anuncia la llegada de los difuntos. A ambos lados unas catrinas mexicanas que, aunque suelen atribuirse a Diego Rivera, en realidad proceden de la imaginación de José Guadalupe Posada ilustrador, grabador y caricaturista originario de Aguascalientes.

En definitiva, una visita que no podemos dejar pasar. Estará abierta al público de manera gratuita hasta el 13 de noviembre y se puede acudir con o sin reserva. ¡Viva México!

4. Musical. 'Lavar, marcar y enterrar' en el Teatro Lara

Alberto Sánchez-Diezma en el musical 'Lavar, marcar y enterrar' Adolfo Ortega

En el Teatro Lara se representa estos días con gran éxito de público un musical fresco y despreocupado, que tras las paredes de una peluquería esconde una divertida trama policíaca. Tres curiosos zombies aparecen desde la primera escena, misteriosamente invisibles a los personajes principales, protagonizando algunos números musicales.

La comedia se percibe bien engrasada y avanza con agilidad en un encadenado de cortas escenas iniciales, hasta que llegamos a un intento de secuestro en el que unas delincuentes poco avezadas casi acaban a merced de sus raptados. Abundan comentarios escatológicos y algunos temas musicales con texto procaz, celebrados todos con risas por el respetable.

El equilibrio entre escenas de acción y canciones resulta adecuado y se notan los seis años que lleva en escena, lo cual siempre es digno de celebración en estos tiempos que corren. Cuenta además con el encanto de un musical de presupuesto reducido, frente a producciones gigantescas en las que se pierde cercanía y espontaneidad.

Cartel del musical 'Lavar, marcar y enterrar' de José Masegosa Cedida

Inma Cuevas maneja la función, no sólo por ser la oficial de peluquería, sino por su desenvoltura y gracia natural. Alberto Sánchez-Diezma baila con seguridad sobre tacones y se pasea con desparpajo, ataviado como se observa en la foto de apertura, además de firmar la coreografía del espectáculo. Ambos protagonizan una escena muy divertida a cuenta de una pugna amorosa, un diálogo pleno de guiños y recursos. Jacinto Bobo está estupendo como ayudante friki de peluquería, mientras la pareja de compinches, Eva María Cortés y Sara Navacerrada, se marcan algún dúo apreciable asociadas chistosamente. Antonio Villa y Sergio Campoy completan el elenco.

Saludos del reparto al completo en 'Lavar, marcar y enterrar' en el Teatro Lara Adolfo Ortega

Este curioso salón de peluquería en el Teatro Lara abre los viernes y sábados a las 22.30 y domingos a las 20.30 h., pero cuidado con la que maneja las tijeras porque tiene intenciones aviesas.

5. Flamenco & tapas. 'OléOlá' en el Teatro Eslava

El Teatro Eslava acoge el espectáculo 'OléOlá' con cena incluida Jorge Lacoma MASUKOMI

Un plan muy especial para este fin de semana es la combinación de una cena en un espacio emblemático de la capital, reformado con diseño de lujo a cargo de Philipe Starck, mientras se asiste a un espectáculo bien concebido. Flamenco contemporáneo & tapas dinner es como se denomina esta propuesta original y sugerente para pasar una noche en el centro de la capital, más concretamente en el renovado Teatro Eslava, uno de los grandes templos de la música de Madrid. El espectáculo se desarrolla todos los jueves, viernes y sábados.

Imagen promocional del espectáculo de Cristina Hoyos, 'OléOlá' Teatro Eslava

OléOlá es un espectáculo que recorre la historia de la cultura y la expresión del flamenco, de la mano de una de las mayores coreógrafas de las últimas décadas en este campo, Cristina Hoyos. Tras la gran acogida de su primera temporada, el espectáculo ha regresado este otoño a la programación habitual y siempre variada del Teatro Eslava, que puede transformarse en sala de conciertos al uso o en discoteca en apenas unos minutos.

Más allá de la garantía de contar con Cristina Hoyos, disfrutar de una cena en lo que un día fue patio de butacas de este mítico teatro es otro de los alicientes fundamentales. Además, el Teatro Eslava se ha reabierto este año con una espectacular reforma de la que nos dio cuenta su director en este reportaje en 20minutos. El diseño de los interiores y mil detalles de calidad hacen de este espacio un lugar sin par en la ciudad.

Espacio reservado para la modalidad 'Dinner Show' en el Teatro Eslava Jorge Lacoma MASUKOMI

OléOlá propone un viaje para descubrir las Guajiras y las Alegrías, celebrando el hermanamiento entre la música andaluza y sudamericana, a través del cante y del baile. Se siente el taconeo de los bailaores pasando por los Tarantos, las Soleás, los Martinetes y Tientos. Finalmente disfrutamos de la pasión de las Bulerías, Tangos, Rumbas y Jaleos. De las cuevas de ayer, a los teatros de hoy.

6. Teatro. 'El misántropo' de Menandro

Fernando Albizu en una escena de 'El misántropo' de Menandro Antonio Moreno

El Teatro Fernán Gómez ha comenzado la temporada apostando por una comedia estrenada en la última edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. El Misántropo es obra del escritor ateniense Menandro, nacido en 342 a. C. en la que todo gira en torno a un personaje que reniega de sus congéneres y lo hace con orgullo, sin buscar contemplaciones. Estará en cartel hasta el 4 de noviembre.

Fernando Albizu da vida a este misántropo que se refugia en el campo como opción para apartarse de sus molestos vecinos de ciudad, pero se topa con un grupo que pretende construir un hotel ecológico en las inmediaciones de su campo. Lo del hotel ecológico, evidentemente, es una concesión al siglo XXI y sus múltiples modos de enmascarar nuestros complejos, aunque la verdadera ecología estuviera en el siglo IV antes de Cristo más que ahora.

Enredos y confusiones en 'El Misántropo' de Menandro Antonio Moreno

Menandro es el máximo representante de la llamada Comedia Nueva -de su época-, que acercaría el teatro griego hacía las formas del teatro moderno al desprenderse del coro, por ejemplo, además de servir como reflejo de las costumbres de la vida cotidiana, sin eludir las desigualdades sociales.

En esta función destaca Ángel Ruiz, actor pamplonés que asume un doble papel: primero como maestro de ceremonias encarnado en Dios Pan, para más tarde interpretar también a un amanerado representante de la vida natural, el yoga y la quinoa, con turbante, toga y mucha pluma. El texto se ha trufado de juegos de palabras, chanzas y actualizaciones con buen sentido del humor. Carol López dirige las funciones y también ha realizado la adaptación del texto junto a Xus de la Cruz.

Ángel Ruiz en 'El Misántropo' que se representa en el Fernán Gómez Antonio Moreno

Al texto se le añade un colofón feminista a cuenta del personaje al que sólo se alude como ‘muchacha’. Esto da pie a que se arme la reivindicación de que una mujer sin nombre en realidad no existe y de ahí extraer una soflama muy habitual últimamente. La actriz María Ordóñez defiende este apéndice, así como el resto de su papel, con mucho desparpajo y llano acento.

... y 7. Cine. 'Los cuatrocientos golpes' de François Truffaut

Jean-Pierre Léaud en 'Los cuatrocientos golpes' de François Truffaut Les filmes du Carrosse

No me resisto a añadir un extra cinematográfico con motivo de la programación, en la Filmoteca Española, de esta obra maestra y primer largometraje del director francés François Truffaut. Los cuatrocientos golpes (1959) nos descubrió la mirada y la presencia de Jean-Pierre Léaud, impropia de un chaval de quince años, que ligaría su carrera a la de Truffaut formando un tándem inolvidable. La rebeldía de un chaval que no se para ante nada, recorre París haciendo mil diabluras y mantiene una independencia casi imposible. El deseo de libertad, de saltar las reglas impuestas, un anhelo siempre necesario mantener entre los más atrevidos. Se proyectará en el Cine Doré el viernes 28 a las 21,30 horas. ¡No se la pierdan!