Bulos sobre cajeros: no evitarás que te roben si pulsas el botón 'cancelar' dos veces ni avisarás a la Policía si metes el pin al revés

Se han vuelto a viralizar contenidos que afirman que los cajeros automáticos pueden evitar que te roben la clave de tu tarjeta si pulsas en el botón 'cancelar' o que pueden avisar a la Policía si introduces tu pin al revés. Nos habéis vuelto a preguntar por esos contenidos a través del chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319), pero son bulos que llevan circulando años y que la Policía Nacional ya ha desmentido.

No evitarás que te roben si presionas 'cancelar' dos veces

Circula una cadena de WhatsApp en la que dicen ofrecer "un consejo muy útil" de un banquero o un "técnico de computadoras de un banco" para llevar a cabo a la hora de sacar dinero de un cajero automático. Según el contenido, si alguien ha configurado el teclado para robarte tu clave, podrás evitar el robo si presionas el botón 'cancelar' dos veces antes de insertar la tarjeta. De esta manera, supuestamente, se cancelará la configuración.

Es un bulo que circula desde, al menos, 2018. Ya en ese año desde Maldita.es nos pusimos en contacto con la Policía y nos afirmaron que "es un bulo" y que ese método de presionar dos veces el botón "cancelar" no evitará que te roben si el cajero ha sido manipulado. En cambio, la Policía sí recomienda seguir algunas medidas de seguridad cuando vayas a hacer alguna operación en el cajero, como comprobar que su estructura no ha sido manipulada, tapar con la mano cuando vayas a introducir el PIN y asegurarte de que no hay nadie mirando.

Si metes tu pin al revés no se avisa a la Policía

"Si algún secuestrador te obliga a sacar dinero del cajero, marca tu clave al revés" comienza un mensaje que se está difundiendo por redes sociales y por WhatsApp y que asegura que al hacer esto "la Policía será avisada". Es un bulo viejo que ya desmentimos en 2017 y que vuelve a circular como real. La Policía Nacional, a través de su cuenta de Twitter, ha alertado en diversas ocasiones de que es falso.