Diseñan un prototipo de robot para ayudar a comer a las personas mayores dependientes

Una de cada tres personas tendrá más de 65 años en 2050 en Cataluña, y las personas mayores con necesidades de dependencia aumentará del 29% de 2021 al 44% en 2040. Son datos del Instituto de Estadística de Cataluña, IDESCAT.

Ante estos retos futuros y las necesidades que plantean estos cambios demográficos, el Barcelona Aging coLLaboratory, BALL, impulsado por diez instituciones, entre ellas centros sanitarios, de investigación, universidades y entidades sociales, quiere desarrollar soluciones innovadoras para mejorar la calidad de vida y la atención sanitaria y social de las personas mayores.

Un robot para ayudar a comer a personas mayores que no puedan hacerlo solas es el primer proyecto de este laboratorio de innovación digital sobre envejecimiento. En la presentación realizada hoy miércoles en el Parque Sanitario Pere Virgili, el director de Atención Integrada de este centro, Marco Inzitari, afirmó que la razón de ser del living lab es "detectar necesidades, cocrear y testear en entornos reales". Sus responsables han realizado una demostración del prototipo del robot, que ahora se desarrollará con la participación de los usuarios finales.

Su primer proyecto es un robot para ayudar a comer a personas mayores dependientes, una idea gestada en tesis doctorales que ahora el living lab desarrollará y perfeccionará. Se trata de un brazo robotizado que sujeta la cuchara y la acerca a la boca de la persona para reducir las tareas más mecánicas de los cuidadores. Un software reconoce el rostro del usuario para adaptar los movimientos.

Por ahora es tan solo un prototipo, y faltan las aportaciones de los usuarios, la financiación y las validaciones del comité de ética, antes de ser una realidad. Los investigadores responsables del desarrollo de este robot han manifestado que el objetivo es facilitar la labor de los cuidadores, pero no sustituirlos por robots. En este sentido, señalan que el robot mecaniza la tarea de dar la comida, pero que alguien debe prepararla, llevarla a la mesa, recoger los platos y lavarla, entre otras tareas.

Algunos pacientes del Parque Sanitario Pere Virgili han mostrado una opinión favorable del robot. No lo han probado, pero les ha gustado la idea cuando se la han contado o han visto su prototipo. "La lavadora no me ha sustituido, ni la aspiradora. Son máquinas que nos ayudan. Un robot es un robot, no es una persona", ha recalcado una paciente. "Puede ir muy bien para ayudarnos y no se quejará. Entiendo que una vez que funcione, lo hará al 100%", ha añadido otro paciente.

Los expertos son conscientes que el uso de la robótica en el ámbito de los cuidados puede despertar recelos y reticencias y puede ser una cuestión muy candente en los próximos años. Detrás del Barcelona Aging coLLaboratory, está el Parque Sanitario Pere Virgili; el Vall d'Hebron Instituto de Investigación (VHIR); el Instituto de Robótica e Informática Industrial (CSIC-UPC); la Universidad Abierta de Cataluña (UOC); la Universidad Ramon Llull, con la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna y el Institut Borja de Bioètica; la Federación de Asociaciones de Personas Mayores de Cataluña (Fatec); la Fundación iSocial y tres empresas privadas (Grupo Efebé, Qida y UniversalDoctor).