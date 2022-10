Barcelona prevé un aumento "inminente" de las terrazas con un horario reducido: vecinos se manifiestan contra el ruido

Tras la polémica decisión del gobierno de Ada Colau en Barcelona de avanzar una hora el cierre de terrazas de bares y restaurantes en partes de la ciudad con "exceso de ruido", el Ayuntamiento prevé que la medida se aplique de forma "inminente" en más zonas. Así lo han revelado este miércoles -día en que habrá una concentración vecinal contra el ruido- fuentes municipales, que han recordado que el 6 de octubre ya entró en vigor en dos plazas del barrio de Gràcia: la de la Vila y la del Diamant.

Ahora, se extenderá a más espacios que, como estos dos, están considerados Zonas Acústicamente Tensionadas en Horario Nocturno (ZATHN), en las que se superan habitualmente en tres decibelios los límites de ruido permitidos. La calle Enric Granados es uno de los puntos en los que se espera que se pueda poner en marcha antes la medida, que divide a vecinos a favor y en contra y que ha generado críticas del Gremi de Restauració de Barcelona.

Desde el Ayuntamiento han explicado que ya se han resuelto las alegaciones que presentaron 30 de los 82 establecimientos de esta vía afectados y que la aprobación de la iniciativa para esta calle está a punto de publicarse en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). Cuando eso ocurra, se aplicará inmediatamente.

Otros lugares en los que el consistorio la pondrá en marcha una vez estén resueltas las alegaciones de los responsables de los locales de cada zona son las plazas de la Virreina, la Revolució y del Sol, en Gràcia. También entrará en vigor en la plaza de los Jardins de la Mediterrània del distrito de Sants-Montjuïc y en los siguientes puntos de Ciutat Vella: las calles de Joaquim Costa y Escudellers y las plazas dels Àngels y de George Orwell.

En Enric Granados las terrazas cerrarán a las 23 horas de domingo a jueves y a las 24 los viernes y sábados. En las plazas de la Virreina y la Revolució, como ya ocurre en la de la Vila y la del Diamant, entre abril y octubre deberán estar cerradas a las 23 horas de domingo a lunes, y a las 24 los viernes, sábados y vigilias de festivos. Del 1 de noviembre al 31 de marzo, todos los días a las 24 horas. En los espacios afectados de Ciutat Vella la hora límite será las 11 de la noche toda la semana y en los Jardins de la Mediterrània, las 23 de domingo a jueves y las 24 los viernes, sábados y vigilias de festivos.

"El problema del ruido tiene una grave afectación para la salud, sobre todo por la alteración del sueño y del descanso, y por eso se ha impulsado una herramienta pionera en todo el Estado, las Zonas Acústicamente Tensionadas", han apuntado fuentes municipales.

Con este avance del horario de cierre de terrazas en algunas áreas, el Ayuntamiento pretende mejorar la calidad de vida de los vecinos más perjudicados por la contaminación acústica, que este miércoles, a partir de las 19 horas, se concentrarán en la confluencia de las calles Enric Granados y Provença. Ha convocado la protesta la Xarxa Veïnal contra el Soroll.

Jordi Badia, miembro de esta organización y también de SOS Enric Granados, ha afirmado a 20minutos.es que "lo que sucede en esta calle es el ejemplo de lo que no debe pasar en Barcelona". Ha asegurado que en la vía hay "119 licencias de terrazas por 115 edificios de viviendas" y que si antes las molestias por el ruido se ceñían sobre todo a los fines de semana, "desde hace dos años son diarias", porque "se ha pasado de unas 300 mesas a unas 600".

Sobre la reducción del horario de los veladores, Badia ha afirmado que es "una buena noticia entre comillas", pues considera que "no es suficiente", ya que en su opinión, se deberían disminuir también las horas de apertura del interior de los locales. "Cierran las terrazas antes, pero dejan todo el mobiliario en la calle hasta que echan la llave a los establecimientos, y entonces hacen ruido al guardarlo", se ha quejado.

Con la concentración de este miércoles, los vecinos reclamarán que no solo se reduzca el horario de los veladores, sino también el de los locales, y no únicamente en las ZATHN, sino "en toda la ciudad". Pedirán, además, "una inspección continuada y un control estricto del cumplimiento de la ordenanza de terrazas" y obligar a los establecimientos "a disponer de vigilancia de seguridad que se encargue del cumplimiento de las leyes en su radio más próximo". Asimismo, exigirán la "retirada inmediata de las ampliaciones de terrazas Covid no consolidadas".

Desde el Gremi de Restauració de Barcelona han señalado que los vecinos que se quejan "no representan a la mayoría de los ciudadanos". "Antes del verano se concentraron frente a la puerta de nuestras oficinas y eran unas 35 personas", han dicho.

Por otro lado, han difundido a través de las redes sociales un vídeo en el que varios ciudadanos se posicionan en contra de avanzar el cierre de las terrazas. "La mayoría de barceloneses lo tiene claro: ¡Sí a la Barcelona alegre! ¡No al recorte horario!", han apuntado desde el gremio, y han añadido que, según una encuesta que realizaron en 2021, "el 70% de los clientes se muestra partidario de ampliar el horario".

Les terrasses de Barcelona, amenaçades: a diversos punts de la ciutat, l'Ajuntament vol retallar el seu horari, cosa que limitarà encara més l'oci i la socialització després de la pandèmia. La majoria de barcelonins ho té clar: sí a la BCN alegre! No a la retallada horària! pic.twitter.com/V3QLmBISX8 — Gremi de Restauració de Barcelona (@RestauracioBCN) October 6, 2022

Además, han señalado que el ruido es inevitable "en todas las grandes ciudades del mundo" y han puesto en duda "la legalidad de las sonometrías realizadas por el Ayuntamiento, por haber incumplido los requisitos metodológicos que prevé la normativa aplicable".