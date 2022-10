María Teresa Campos se pronuncia tras enterarse de la paternidad de su nieto: "Ya quería yo que me hicieran bisabuela"

Las Campos están de enhorabuena. Y es que según ha contado Carmen Borrego en exclusiva a la revista Lecturas, su hijo, José María Almoguera, va a ser padre.

Las primeras reacciones de la familia ante tal noticia ya están saliendo a la luz. La de María Teresa Campos es una de las más importantes, ya que se va a convertir en bisabuela.

Es por ello que la presentadora ha reaparecido ante las cámaras para comentar la futura paternidad de su nieto, algo de lo que tenía muchas ganas y de lo que está "muy contenta".

Bomba informativa en la familia Campos. El hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, y su mujer, Paola Olmedo, están esperando su primer hijo juntos. Ha sido la propia futura abuela, Carmen Borrego, quien ha desvelado en exclusiva en la revista 'Lecturas' la noticia, que llega en un momento agridulce para la familia, poco después de que se hicieran públicos unos audios de Paola hablando mal de ella y de todo el clan Campos. Portada de la revista 'Lecturas'.

"Recibí la noticia hace unos cuantos días cuando ella (la mujer de su nieto) lo supo", asegura la periodista, aprovechando para contar una anécdota que ocurrió cuando el hijo de Carmen Borrego iba a comprometerse.

"Cuando me llamó y me dijo que se casaba, yo le dije 'qué alegría más grande, que ya quería yo que me hicieran bisabuela', a lo que él me respondió: 'abuela, yo solo me voy a casar'".

Lo último que alega a la prensa es que "Carmen está muy contenta y tiene motivos para estar", auqnue haya a quienes "enfangan las cosas", refiriéndose a aquellos que critican de su hija.