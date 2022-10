¿Cuánto subirá tu hipoteca variable por el euríbor? Compruébalo con esta calculadora

Previsiblemente, el Banco Central Europeo (BCE) volverá a subir los tipos de interés el próximo 27 de octubre, con el objetivo de hacer frente a la elevada inflación de la eurozona. La primera subida, el 21 de julio de 2022, fue de 50 puntos básicos. La segunda, el 8 de septiembre, de 75 puntos básicos, hasta el 1,25%.

Ahora, se espera que aumente hasta el 2%, para contener aún más la inflación, por lo que el euríbor se volverá a disparar. Los principales afectados serán los clientes que tengan préstamos hipotecarios a tipo variable. "De acuerdo con estas previsiones, es más que probable que el euríbor cierre octubre por encima del 2,60% y que se sitúe en diciembre en torno al 3%, algo que no ocurría desde la crisis de 2008", subraya Miquel Riera, experto en hipotecas del comparador financiero HelpMyCash.com

Calcula la cuota con el euríbor

Según el comparador financiero, las hipotecas variables que se revisen en los próximos meses se encarecerán, y los analistas prevén subidas en las cuotas del 30%, aproximadamente. ¿Qué se puede hacer en estos casos? "Estos clientes deben adelantarse a la subida de sus cuotas y hablar cuanto antes con su banco para tratar de negociar alguna medida que les ayude a amortiguar el golpe", señalan.

Estas cantidades subirán más o menos dependiendo del importe, el plazo, el diferencial o la fecha de contratación, entre otros factores. "En general, cuanto menos tiempo haya pasado desde la firma del préstamo, más se encarecerán las mensualidades tras la revisión, pues debido al sistema francés de amortización (usado en España), la mayor parte de los intereses de una hipoteca se paga durante sus primeros años de vida", subraya, Miquel Riera.

Así, el comparador dispone de una calculadora 'online' para comprobar cuánto subiría la cuota de la hipoteca al actualizar el tipo de interés con el euríbor.

Qué hacer tras comprobar la cuota

Según el Banco de España, lo más conveniente es que la nueva mensualidad, junto con otros créditos hipotecarios, no supere el 35% de los ingresos netos mensuales. "Si quiere seguir con un interés variable, puede rebajar su diferencial mediante una negociación con su banco o el traslado de la hipoteca a otra entidad. De este modo, cuando se revise su contrato, el interés será más bajo y las mensualidades no se encarecerán tanto", añaden desde HelpMyCash.

Otra opción es tratar de pasarse a una hipoteca a tipo fijo negociando con la entidad o cambiando de banco. "Su cuota pasará a ser estable y no se encarecerá si el euríbor sube". No obstante, avisan, conviene darse prisa porque los bancos también están subiendo los tipos fijos. Según HelpMyCash, un interés fijo del 3% o por debajo aún puede considerarse atractivo.

Para los clientes que no puedan hacer frente a las nuevas cuotas de la hipoteca, se recomienda que soliciten una cita cuanto antes con su banco para acordar una solución: "Alargar el plazo para que la cuota no suba tanto, reducir el interés, aplicar una carencia total (no pagar cuotas durante un tiempo) o parcial (pagar solo los intereses durante un tiempo)", recomiendan desde HelpMyCash.

Asimismo, es importante renegociar todas las condiciones de la hipoteca y revisar las finanzas personales para comprobar cuáles son prescindibles. "Como último recurso, si el hipotecado cree que no podrá pagar las cuotas de su hipoteca de ninguna de las maneras, es recomendable que venda su vivienda antes de que el banco se la embargue", concluyen.