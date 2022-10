TRANSformarse para dejar de ser lo que no se quiere ser, y TRANSitar hacia el sexo deseado. De eso hablamos y no de otra cosa. En el TRANScurso de la historia de la humanidad, no han sido escasos los hitos y mitos de TRANSexuales o aspirantes a cambio de sexo, por lo que sería un error TRANScendental hacer frente a esta realidad desde el adanismo de las profetas del nuevo feminismo o desde la inTRANsigencia de los apóstoles del negacionismo casposo.

Por ejemplo, la diosa Castalia, en la mitología griega, era tolerante con el deseo compulsivo de las almas femeninas que querían TRANSfigurarse en cuerpos masculinos. Las sacerdotisas Gallae, en la Roma antigua, eran personas nacidas con sexo masculino, que automutilaban sus genitales para TRANSubstanciarse en aparentes doncellas de culto. El filósofo Philo de Alejandría, al filo del nacimiento de Jesucristo, TRANScribió experiencias de varones que invertían copiosas cantidades de denarios para cambiar su naturaleza sexual. Y qué decir del emperador romano Heliogábalo que llegó a rogar a sus médicos una TRANSferencia de sexo, porque afirmaba sentirse mujer.

Para los amantes de la poesía, todas las TRANSmutaciones del cuerpo aparecen en la obra Las metamorfosis de Ovidio, el mismo poeta romano cuya escultura en el Louvre TRANSparenta genitales masculinos en un cuerpo de mujer. A día de hoy, no se tiene conocimiento de ningún TRANseúnte que haya lanzado pintura o TRANSflor a la obra, pero todo se andará viendo cómo se las gastan algunos.

Por todo ello, no es un debate TRANSitorio, pero sí es, en cambio, un debate que TRANSluce

También en la Edad Media debió de haber TRANSgresoras como Santa Wilfrida, que en su santa providencia suplicó a Dios convertirse en hombre, petición que magnánimamente fue concedida. Obviaré los rumores medievales sobre el Papa Juan VIII, el sucesor de León IV, porque, sin redes sociales inquisitoriales, nada de lo que se dijo y dice está TRANSformativamente probado.

Por todo ello, no es un debate TRANSitorio, pero sí es, en cambio, un debate que TRANSluce, por un lado, la inquietud de cierta izquierda febril, alejada del feminismo combatiente tradicional, en su empeño por TRANSponer medidas equívocas y, por otro lado, de una derecha radical que aspira a TRANSportarnos a un mundo que afortunadamente ya se fue. Son tiempos para TRANSmitir tolerancia, pero también son tiempos para evitar que TRANSciendan posiciones que pueden socavar los niveles de igualdad que hemos alcanzado en los últimos años. Aunque, a decir verdad, todo TRANSpira un hedor a impostura que echa atrás. Unos y otros.