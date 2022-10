Gamarra cree que los Presupuestos no evitan la recesión y augura que será el PP quien tenga que "resolver la crisis una vez más"

La portavoz parlamentaria del PP se ha tomado alrededor de una hora para desmontar el proyecto de Presupuestos para 2023, que esta misma mañana salía a defender la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. A juicio de la dirigente popular, este no solo es un proyecto que nace "viciado", al no registrar el nuevo impuesto sobre el patrimonio o las ayudas a la crianza, o que "hipoteca" a las próximas generaciones por un "récord en deuda pública" sino que, también, es un proyecto que "ya ha sido enmendado" por organismos independientes como la Airef, el Banco de España o el INE, que dan previsiones de crecimiento más bajo que el Gobierno. Y augura que el PP será quien "una vez más tenga que resolver la crisis" cuando haya cambio de gobierno.

Para Cuca Gamarra, además, estas Cuentas no logran dar respuesta a la realidad a la que se enfrentan hoy en día los españoles: la inflación, "que no comenzó con la guerra de Putin sino con los errores de Sánchez", y un posible parón económico, dado que "España no crece y tiene el peligro de entrar en la recesión". Una situación que al PP le recuerda a la anterior crisis que sufrió el país en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero y que heredó Mariano Rajoy.

"Una vez más, seremos nosotros, el Partido Popular, los que tengamos que resolver la crisis que ustedes [PSOE y UP] están provocando... ¡Y lo volveremos a hacer!", ha lanzado en alusión a los próximos comicios generales de finales de 2023.

Gamarra se ha dirigido a la "nefasta" ministra de Hacienda para advertirle de que "sus presupuestos perjudicarán la sostenibilidad de las cuentas públicas y elevarán el déficit estructural, mientras se incrementa la presión fiscal en familias y empresas, sin ser capaz de potenciar el crecimiento económico del país". Todo esto al tiempo que el Gobierno "deposita todas las esperanzas de impulsar el crecimiento en 2023 en la ejecución de los fondos europeos que, a día de hoy, no se sabe cuántos han llegado a la economía real", denuncia la portavoz.

También ha acusado al Ejecutivo de volver a confeccionar unos presupuestos sin reglas fiscales, "superando los límites de déficit estructural y deuda pública". "Que las reglas fiscales estén suspendidas no significa que lo estén los principios fiscales ni los procedimientos que deben regir", ha advertido. Por ello, invita al Ejecutivo a mirar a los países vecinos: "¿Por qué no hacen como Alemania y Portugal donde los Presupuestos dan estabilidad en lugar de acentuar los desequilibrios?".

Asimismo, la portavoz ha justificado su rechazo total al proyecto presupuestario ante la "inconsistencia" de las previsiones de la ministra que "nunca se había evidenciado tanto la fragilidad de sus fundamentos como ahora". Porque si las familias han perdido "casi un 20% del poder adquisitivo desde febrero de 2020 hasta hoy, ¿qué le hace pensar que el año que viene crecerá el consumo privado?", ha preguntado a Montero. Y "¿qué le hace pensar que las empresas vana aumentar la inversión en mas de un 9% con una economía que prácticamente no crece, con aumento de coste a las empresas del 24%, con subidas de impuestos y cotizaciones?", ha preguntado a continuación.

Tras las múltiples críticas a las Cuentas, Gamarra ha recordado las propuestas del PP para afrontar la crisis actual. Como es extender la rebaja del IVA del 5% a pequeños y medianos empresarios con problemas de liquidez, bonificar el esfuerzo de ahorro energético a los consumidores en las facturas de luz y gas o apoyar a los pacientes electrodependientes. También ha pedido de nuevo rebajar el IVA al 4% de los productos básicos de la compra, extender la rebaja del IVA de luz y gas hasta que finalice el invierno, no sólo hasta diciembre, y deflactar el IRFP a rentas de hasta 40.000 euros. "Ahí tienen iniciativas que harían que estos Presupuestos fueran mejor aunque se recaude menos".

Vox sigue la senda del PP

El discurso de Vox ha estado alineado al del PP. El diputado Iván Espinosa de los Monteros ha alertado de que estos presupuestos "Frankenstein falsean el diagnóstico de la grave situación que sufre España, y aun así mienten sobre la previsión de ingresos, al tiempo en que ponen en peligro la recuperación que no llega, y engrasan la maquinaria electoralista preparada para las diferentes convocatorias que se avecinan".

Asimismo, ha acusado al gobierno de "endeudar" al país "como nunca" y, como los populares, ha cargado contra el Gobierno "más caro" de la democracia. "No es lógico que el Gobierno de los 22 ministerios no tome ninguna decisión para contener el gasto público". Y, al igual que el PP, ha puesto el foco en las rentas medidas: "La mayor parte de la subida fiscal ha recaído sobre las clases medias, y la de estos PGE vuelve a hacerlo". Aunque, a diferencia de Gamarra, Espinosa de los Monteros ha criticado que se hayan "disparado las partidas para cubrir a los menores no acompañados".