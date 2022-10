Una nutricionista argentina se desmaya y sufre un síncope en directo mientras hablaba de sustituir los edulcorantes artificiales

La nutricionista Teresa Coccaro, estaba en pleno debate sobre los azúcares y los edulcorante artificiales en el programa Buenos Días América, de la cadena argentina América TV, cuando sufrió un síncope, lo que provocó un gran susto en directo.

Coccaro explicaba que se pueden sustituir los edulcorantes por productos saludables como "coco rallado, cacao amargo, canela, cascaritas de naranjas", a la par que reconocía que "no pasa nada si un niño alguna vez va a un cumpleaños y come algo dulce".

Fue justo después de esta última frase cuando se la oyó decir "Ay" y se desplomó sobre la mesa. El conductor del programa, Antonio Laje, se acercó a socorrerla y se pidió un corte publicitario que se hizo de inmediato.

Horas después la propia Coccaro tranquilizaba a todo el mundo con un mensaje en el que aseguraba que estaba bien y ya en su casa, tras pasar por el hospital.

"La verdad que la producción de América es un diez. Tuve un síncope. Me hicieron un electro, un ecocardio, me hicieron un laboratorio y está todo normal. A veces pasa. Fue un bajón de presión. Me queda hacerme un holter para terminar de cerrar que este todo ok. Lo haré esta semana porque es todo ambulatorio", explicaba la nutricionista.

Coccaro también quiso desmentir algunos rumores. "Se dice que soy vegana y quiero aclarar que nada que ver. Soy delgada genéticamente, hago deportes y medito. Fue solo un bajón de presión", insistía para que no se malinterpretara el hecho.