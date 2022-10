La policía frustra el intento de la 'Mocro Maffia' holandesa de asentarse en Cataluña

Se han necesitado dos años de investigaciones, pero finalmente, diferentes cuerpos policiales nacionales e internacionales en colaboración, han logrado impedir que la denominada Mocro Maffia, organización criminal de origen holandés, se estableciera en Cataluña para blanquear dinero proveniente del narcotráfico. El éxito de la operación se ha anunciado esta mañana, pero el dispositivo fundamental se llevó a cabo el pasado 13 de octubre, cuando agentes de la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra se desplazaron a Holanda para actuar conjuntamente con la policía holandesa.

El resultado de la intervención se saldó con la detención en La Haya de dos destacados integrantes de este grupo mafioso. Posteriormente, una tercera persona se entregó en la comisaría de Mataró días después. La operación también involucró a cuatro personas más, que quedaron como investigadas. A los detenidos se les imputan delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

Entre el botín incautado por los policías se intervinieron cuentas corrientes, bienes de lujo, entre ellos joyas y monedas de oro certificadas, coches de alta gama y motos de agua, además de aproximadamente unos dos millones de euros en efectivo en moneda de curso legal de euro y francos suizos. También se intervinieron varias armas de fuego real y munición y sustancias estupefacientes con las que comerciaban en algunos de los locales regentados en Cataluña.

En el domicilio de uno de los detenidos en los Países Bajos se encontró un escondite en el que se hallaron varias bolsas de plástico que contenían dinero, y un reloj con un precio de mercado que se sitúa sobre los 200.000 euros así como otra pieza cuyo precio base estaría en torno a los 50.000 euros.

Material incautado en la operación contra la Mocro Mafia en Cataluña Mossos d'Esquadra

En las diferentes fases de la investigación e intervención han participado agentes de la División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra, de la Policía Nacional y de la Policía de los Países Bajos, IRC La Haya. Esta operación ha sido la primera que se lleva a cabo en Cataluña contra esta organización criminal, y hasta el momento no se ha detectado ningún intento más por parte de este grupo de asentarse en territorio catalán.

Blanqueo de capitales

El inicio de las investigaciones se remonta dos años atrás, cuando el robo con explosivos en dos cajeros automáticos relaciona a su autor con una organización criminal internacional. Se inician entonces múltiples vigilancias y seguimientos, y finalmente, se descubren diferentes negocios que utiliza la organización para blanquear los bienes adquiridos con las actividades ilícitas que realizan y sus conexiones con los Países Bajos para poder llevar a cabo operaciones de blanqueo de capitales. En esta fase tuvo un papel relevante la Unidad de Droga Y Crimen Organizado, UDYCO, de la Policía Nacional.

Para el blanqueo del dinero que provenía de actividades ilícitas como el narcotráfico, los mafiosos holandeses utilizaban fundamentalmente negocios de restauración y compraventa de coches de alta gama, con los que movían grandes cantidades de dinero en la Unión Europea camufladas en operaciones comerciales simuladas. Entre los vehículos de alta gama localizados se encuentra algún modelo cuyo precio de mercado supera los 150.000 euros.

Organización discreta

La denominada Mocro Maffia no es tan conocida como las organizaciones criminales de raíz italiana, china o rusa, pero no por ello son menos agresivas ni peligrosas. Instaurada en los Países Bajos y Bélgica en distintos clanes a mediados de los años ochenta, se le denomina ‘Mocro’ porque la mayoría de sus componentes son de ascendencia magrebí. Iniciaron su actividad con el tráfico de drogas, pero gradualmente se han ido especializando en otros negocios, en los que para conseguir sus objetivos no escatiman métodos coercitivos y violentos. Actualmente están emergiendo y extendiendo sus influencias en otros países de la Unión Europea, entre ellos España.

Por el control que ejercen en la actividad del Puerto de Rotterdam, el más importante de Europa en lo que se refiere al transporte de mercancías por vía marítima, están conectados con grupos criminales de todo el mundo, especialmente con los del norte de África en el tráfico de hachís y con otros de América del Sur en lo que se refiere al tráfico de cocaína.

Ostentación de lujo

La ostentación de lujo que hacían los integrantes de la banda en Cataluña fue decisiva para las primeras sospechas de operaciones ilícitas, ya que la policía pudo observar que personas sin gran capacidad económica disponían de coches de alta gama, compraban inmuebles y realizaban diferentes actividades lúdicas que no se correspondían con su situación financiera.

Estos integrantes de la organización en Cataluña empezaron a ser investigados por dos robos en 2020 en cajeros automáticos en las localidades de Cerdanyola y Martorell mediante el uso de explosivos.

A raíz de la información aportada por el TEDAX de los Mossos y por la policía alemana, relacionó el robo con una persona de origen holandés, y se confirmó su participación en otro robo de las mismas características que había tenido lugar en la localidad valenciana de Paterna a finales de octubre de 2020.

Se inició una vigilancia conjunta sobre el investigado que en ese momento residía en Catalunya con un equipo conjunto de investigación multidisciplinar para buscar indicios relacionados con delitos de robos con fuerza por medio de gases explosivos en varios países de la Unión Europea.

Posteriormente, una investigación internacional de blanqueo de capitales acabó por aportar pruebas de cargo relevantes sobre la intención de la Mocro Maffia de instalarse y asentarse en Cataluña.