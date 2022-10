Eroski reconoce que ha subido los precios un 10%: "La presión es brutal para todos"

La consejera delegada de Eroski, Rosa Carabel, ha reconocido que la situación actual es "complicada" en un entorno marcado por la inflación derivada de la guerra de Ucrania, y ha subrayado que la distribución está haciendo un esfuerzo "muy relevante" por contener la subida de precios en el mercado.

En este escenario, Carabel ha reconocido que Eroski ha encarecido sus precios, con una subida del 10% en sus lineales, si bien la subida de su ticket medio ha sido de 3,5 puntos porcentuales.

"Eroski ha subido los precios al igual que el resto de la distribución, pero bastante menos que otros; la inflación media que hemos trasladado a nuestros precios de venta puede estar entorno al 10%, pero esto no se ha trasladado a la cesta media de los clientes, que se ha incrementado en 3,5 puntos", ha señalado en una rueda de prensa en el 37 Congreso de Aecoc.

Esta subida en el ticket medio ha sido menor que la registrada en sus lineales por el esfuerzo promocional realizado, con una cifra de ahorro a sus clientes de 150 millones de euros, y por las decisiones del consumidor, que opta por productos más económicos y de marca propia, cuya participación ha subido entre 1,5 y dos puntos en lo que va de año.

"Si no hay más subida es porque no estamos siendo capaces de trasladarlo al mercado. Es un mercado muy competitivo, los incrementos de costes de tarifa no han parado y los proveedores siguen llamando a la puerta con la necesidad de incrementar los precios de costes de los productos que nos venden", ha señalado.

Toda la distribución estamos haciendo un esfuerzo muy relevante por contener la subida de precios en el mercado"

"Toda la distribución estamos haciendo un esfuerzo muy relevante por contener la subida de precios en el mercado. La situación es complicada, y nuestros márgenes se van estrechando. A nosotros los proveedores nos suben los precios de sus productos porque sus costes se incrementan, pero a nosotros también se nos incrementan nuestros costes de cadena de valor. Se nos incrementa la electricidad, se nos incrementa el coste de distribución, simplemente los salarios, y por lo tanto aquí la presión es brutal para todos", ha explicado la CEO de Eroski, quien ha avisado de que "en este momento, la inflación continúa".

Consolidarse en el norte, Cataluña y Baleares

Al margen del escenario inflacionista, Carabel ha subrayado que el objetivo de la compañía es consolidar su negocio en su zona prioritaria, que es zona Norte, Cataluña y Baleares, al tiempo que sigue con el "firme" propósito de crecer en todo el territorio nacional a través de la franquicia, "en aquellos lugares donde ha replegado velas en los últimos tiempos".

"Nuestro objetivo sigue siendo consolidar nuestra posición en este perímetro, en crecer y ocupar espacios que creemos que todavía podemos ocupar, no estaríamos abiertos de forma proactiva a ser los principales actores de una operacion corporativa de envergadura, hemos hecho en el pasado reciente operaciones pequeñas y podríamos estar abiertos en el corto plazo a este tipo de operaciones", ha señalado.

"Nuestra intención es consolidarnos en el perímetro en el que somos líderes o colíderes, consolidar el negocio en Catalauña y situar a Caprabo en el sitio que se merece recuperando la posición que ha perdido en los últimos años", ha añadido.

De cara a la Navidad, Carabel ha estimado que será una campaña "aceptable". "No creo que sea una Navidad extraordinaria, por decirlo de alguna manera, pero nosotros esperamos que la Navidad sea aceptable desde el punto de vista de la actividad, quizá desde el punto de vista de la rentabilidad, pues pues obviamente es un periodo en el que la competencia es todavía más agresiva", ha señalado.

En su opinión, en la campaña navideña habrá un equilibrio entre el consumo fuera del hogar y el consumo dentro del hogar ante una situación de incertidumbre y con un margen que estará "muy tensionado".