La expareja de Juana Canal ha sido detenida este miércoles cerca del municipio madrileño de Torrejón de Ardoz 19 años después de la desaparición de la mujer y tras el hallazgo de posibles restos en el mismo lugar de Ávila donde se encontró un fémur a finales de 2019.

Estos son todos los datos que se tienen sobre el caso de Juana Canal, que desapareció el 22 de febrero de 2003 de su domicilio en el barrio madrileño de Ciudad Lineal, donde residía con su hijo y su pareja.

La noche del 22 de febrero de 2003: la desaparición

Juana Canal fue vista por última vez en el barrio donde vivía con su hijo Sergio y su pareja en aquel momento. Tenía 38 años y acababa de salir de un divorcio complicado y una depresión.

Esa noche su hijo Sergio no durmió en casa. Los únicos que se encontraban en la vivienda eran Juani, que era como le decían sus conocidos, y su pareja, Jesús.

Antes de desaparecer, Juana llamó a la policía, según Caso Abierto. Después, salió de casa con un abrigo de piel negro, pero sin documentación, ni bolso ni teléfono. Medía 1,70 metros de estatura, tenía los ojos azules y el pelo largo y rubio. A partir de ahí se perdió todo rastro de la mujer.

22 de febrero de 2003: una nota

Cuando Sergio volvió a casa después de pasar la noche fuera, se encontró con que el domicilio estaba revuelto con signos de que en ese lugar se había producido una pelea.

A continuación, encontró una nota manuscrita por la entonces pareja de su madre: "Tu madre y yo hemos tenido una fuerte discusión y ha salido corriendo. He salido a buscarla, pero no la he encontrado". Esa fue la última vez que Sergio supo algo del hombre, que no contestaba a sus llamadas telefónicas y se mostró poco colaborativo en la búsqueda.

Fue Sergio el que dio la voz de alarma. "Mi madre no está y aquí hay una nota de Jesús", dijo el hijo de Juana a su tía. Ambos acudieron de inmediato a denunciar la desaparición, pero la policía les hizo esperar 24 horas para poder interponerla.

24 de febrero de 2003: denuncia por violencia

Dos días después de la desaparición de Juana, su pareja se presentó en comisaría y puso una denuncia contra la mujer, que continuaba desaparecida, por agresión física.

16 años sin nuevas pistas

En los años posteriores a la desaparición de Juana, los familiares continuaron por su cuenta buscando a la mujer. La policía paró la investigación por falta de pruebas concluyentes, pero los conocidos de Canal no dejaron de pedir ayuda para localizar a la desaparecida.

En todos esos años no obtuvieron ningún nuevo indicio que pudiese abrir de nuevo la investigación. No fue hasta 16 años que se reactivó por la aparición de una nueva pista.

Mayo de 2019: un fémur en Ávila

En mayo de 2019, un senderista que paseaba por un monte cercano a Ávila, se encontró con un hueso. En concreto, este resto apareció en Navalacruz, un pequeño pueblo de la provincia.

Los restos encontrados parecían humanos y el hombre llamó a la Guardia Civil para dar parte del hallazgo. Varios agentes se trasladaron al lugar y los recogieron para ser analizados.

Enero de 2020: el ADN coincide

El servicio de criminalística de la Guardia Civil procedió a analizar el hueso recogido en el monte por el senderista. Efectivamente confirmaron que era un hueso humano, concretamente se trataba de un fémur.

Tras un cotejo del ADN del hueso, comprobaron que coincidía con el perfil genético de Juana Canal.

Junio de 2022: aviso a la familia

La policía comunicó a la familia el hallazgo de Juana Canal sin vida en Ávila, a más de 100 kilómetros del lugar donde fue vista por última vez, en el barrio madrileño de Ciudad Lineal.

La Asociación SOS Desaparecidos fue la encargada de hacer pública la noticia y desactivó la alerta de búsqueda.

Septiembre de 2022: registros en la vivienda familiar

A mediados del mes de septiembre, agentes de la UDEV y de la Científica de la Policía Nacional inspeccionaron el domicilio en el que Juana vivía antes de su desaparición.

Utilizaron nuevas técnicas científicas para detectar cualquier tipo de vestigio o sangre, según explica Caso Abierto. El resultado fue negativo, ya que dos décadas después de la desaparición de la mujer no se encontró ninguna nueva pista.

Después del registro, la policía volvió a hacer una batida por la zona donde se encontraron los primeros restos de la mujer. En este nuevo rastreo, se encontraron más huesos y ropa interior, que aparentemente pertenecen a Juana Canal.

Octubre de 2022: detención de su pareja

Juana Canal no tenían ningún tipo de vinculo con el lugar en el que aparecieron sus restos. Sin embargo, Jesús, su pareja en el momento de la desaparición, sí que tiene relación con Ávila.

Este miércoles los agentes procedieron a detener a la expareja de Juana Canal como principal sospechoso por la desaparición de la mujer aquella noche del 22 de febrero de 2003.