El interventor llamó al maquinista del Alvia siniestrado cuando el tren llegaba a Santiago porque "iba relajado sin nada que hacer"

El interventor de Renfe que mantuvo una conversación telefónica de 100 segundos con el maquinista, Francisco José Garzón, justo antes del descarrilamiento del tren Alvia en julio de 2013, Antonio Martín Marugán, ha afirmado que realizó esa llamada en ese momento porque iba "relajado" y no tenía "nada que hacer".

Además, ha defendido que estaba entre sus funciones buscar el "confort" de los viajeros y que de ahí la llamada al maquinista -para comentar cómo sería la llegada a la estación de Pontedeume, donde se bajaría una familia- y ha añadido que era el maquinista quien podía decidir si responder o no.

Asimismo, ha subrayado que desconocía la existencia de la curva de A Grandeira y "la peligrosidad" de ese tramo, en el que había que reducir desde unos 200 a 80 kilómetros por hora.

Además, Martín Marugán ha asegurado que no negó a la policía haber realizado dicha llamada. "No tengo ningún interés en ocultar, no me acordé", ha subrayado durante la quinta jornada del juicio por el accidente, que se saldó con 80 muertos y 145 heridos en la curva de Angrois, a la entrada de Santiago de Compostela.

A preguntas del fiscal Mario Piñeiro, el interventor de Renfe que viajaba en el tren siniestrado ha rechazado haber ocultado esta información a la policía en sus primeras declaraciones ante la policía. "No lo dije. Me olvidé. Mi cabeza, como usted entenderá, 48 horas escasas después de estar en el lugar del accidente...", ha argumentado.

Además, ha resaltado que "en ningún momento" se negó a declarar, a cuestiones de Piñeiro sobre si no lo localizaban. "Estaba en Coruña todo el tiempo no me marché a ningún sitio", ha dicho.

"De la llamada no me acordaba", ha insistido en diversos interrogatorios a los que se ha sometido como testigo, por parte de abogados que representan a las víctimas del accidente y a las partes implicadas en la tragedia (Adif, Renfe y las aseguradoras, entre otras).

"¿Que iba hablando por teléfono no lo recordaba?", le ha espetado el letrado Manuel Alonso Ferrezuelo, de la plataforma de víctimas, crítico con que, sin embargo, sí se acordaba "de muchos detalles" del instante previo al descarrilamiento. "No, para mí eso no existía", ha respondido Martín Marugán.

Ante este mismo abogado, el interventor ha negado que le recomendasen no pronunciarse sobre la llamada telefónica. "Nadie me ha dicho no me llames, no hables", ha apuntado, para, más tarde, incidir en que fue cuando "un familiar" suyo le avisó sobre ella -en concreto una sobrina- cuando "un día" se acordó. Con anterioridad, ha reiterado, su "mente borró eso".