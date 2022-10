Coincidiendo con el primer aniversario del fin de la tutela que controló la vida de la estrella del pop más de una década, AMC CRIME, canal producido por AMC Networks International Southern Europe, estrena el próximo sábado 12 de noviembre a las 23:00h en exclusiva el documental Controlando a Britney Spears.

Este especial de The New York Times, nominado a un Premio Emmy, desvela los entresijos de la polémica tutela que ejerció el padre sobre la cantante.

La producción cuenta con el mismo equipo de Framing Britney Spears, que fue nominada a dos Premios Emmy y ganó un TCA Awards. Ambos reportajes ponen el foco en el debate que se abrió a nivel internacional con el movimiento #FreeBritney a raíz de que saliese a la luz un informe confidencial en el que Britney Spears aseguraba que su tutoría legal se había convertido en "una herramienta opresiva y controladora contra ella".

Sin embargo, nunca se ha revelado cómo Jamie Spears, su progenitor, manejó su vida valiéndose de esta medida judicial.

A través de una serie de entrevistas exclusivas realizadas a personas de su círculo más cercano que tenían un conocimiento íntimo de su vida bajo tutela y revela la extrema vigilancia a la que Britney fue sometida durante 13 años.

La producción saca a la luz como el padre de la artista y la empresa de seguridad contratada para 'protegerla' vigilaban sus comunicaciones y captaban en secreto grabaciones de audio de su dormitorio, llegando a utilizar un aparato para monitorizar sus movimientos.

Este documental forma parte de The New York Times Presents, la prestigiosa serie documental producida por The New York Times. Controlando a Britney Spears podrá verse también bajo demanda a través de los principales operadores de televisión de pago en España.