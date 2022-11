La falta de calcio y vitamina D, uno de los problemas más comunes en el metabolismo de los loros que viven en cautividad

Para tener cualquier mascota en nuestro hogar, debemos siempre tener en cuenta sus necesidades y conocer bien sus enfermedades y problemas más comunes, para así poder detectarlos a tiempo y tomar las medidas pertinentes. En el caso de los loros, un problema muy común y difícil de detectar a corto plazo es la falta de calcio y vitamina D, lo que afecta al metabolismo del animal, pudiendo terminar en problemas en los huesos y, especialmente, en el caso de las hembras, en la puesta de huevos.

El metabolismo de un animal es el proceso a través el cual el organismo es capaz de obtener algo de valor para sí mismo. "Cuando tenemos problemas en el metabolismo, generalmente vienen dados a causa de una dieta inapropiada, aunque pueden venir dados también de un ambiente inapropiado", explica Roger Valls, cofundador de la asociación Avetropic, cuya misión es salvaguardar el bienestar de las psitácidas que viven en condiciones de cautividad.

"Si lo que recibe el organismo no tiene nada que ver con lo que debería obtener, enseguida va a empezar a dar problemas", añade Valls. "El calcio y la vitamina D son ejemplos muy comunes de esto. El problema viene por la falta de calcio pero está muy relacionado con la vitamina D".

La falta de calcio en loros

El calcio es un mineral que no puede ser fabricada por un organismo vivo, es decir, los animales lo obtienen del exterior (a través de la alimentación, por ejemplo). "En el caso de los loros, el calcio es el mineral más importante ya que el 1,5 por ciento del peso de su cuerpo está compuesto de él", explica Valls. "Parece un número pequeño pero, en realidad, es una cifra muy alta ya que el 60 por ciento del cuerpo de un loro es agua".

"Aunque el calcio es el componente principal de los huesos del loro, no solo tiene esta función, también es el elemento principal de las cáscaras de los huevos que ponen las hembras al reproducirse", añade el experto en psitácidas.

Es por estas dos funciones (entre otras muchas en donde el calcio se ve involucrado) los motivos por los que es muy importante que proporcionemos este mineral a nuestros loros. "La forma habitual que tenemos para ofrecerles calcio a nuestros animales es a través de la dieta", afirma Valls. "Si sus dietas tienen una base de pienso específico para psitácidas, éste estará enriquecido en calcio, por lo que nos aseguraremos de que le estamos ofreciendo este mineral".

La mayor tasa de calcio va a ser absorbida por transporte activo, es decir, dada por otra molécula, en este caso, la D3

Pero, ¿cómo nos aseguramos que nuestro loro tiene el suficiente calcio? Valls explica que la tasa de absorción de este mineral será más alta o baja, no solo dependiendo de la cantidad que el animal ingiera, sino que dependerá de otros factores externos.

"Una pequeña parte va a ser absorbida sí o sí, pero, la mayor tasa va a ser absorbida por transporte activo, es decir, dada por otra molécula, en este caso es la D3", detalla. "Ésta se encarga de determinar la cantidad de calcio que es absorbida por las paredes del intestino, por lo que, si no hay vitamina D, aunque aportemos mucho calcio a nuestros loros, si no se absorbe, seguirá habiendo una deficiencia".

De aquí la importancia de que el ambiente de nuestros loros también sea el adecuado, ya que ellos mismos son capaces de producir esa vitamina D gracias a las células de su piel, siempre que sean estimuladas por las luces ultravioleta de radio medio.

"La gente se piensa que debemos dejar a nuestros loros expuestos directamente bajo la luz del sol, pero la reflejada también sirve", cuenta Valls. "Si el animal está bajo un porche, a la sombra, aunque no le incide la luz directamente, sí recibe luz reflejada".

La falta de calcio y vitamina D se da mucho en loros que viven en casas

Sin embargo, el experto en psitácidas advierte que no ocurre lo mismo si tenemos a nuestros loros al lado de una ventana bajo los rayos del sol. "Cuando hay un cristal de por medio, esa luz de onda media rebota y no permite a los loros sintetizar la vitamina D", afirma. "De ahí que la falta de calcio y vitamina D se de mucho en loros que viven en casas".

Qué problemas puede traer la falta de calcio y vitamina D

"El calcio que los loros sintetizan puede movilizarse de los huesos o a otras partes que lo requieran, por ejemplo, lo que hemos comentado del momento en el que las hembras forman los huevos", detalla Valls. "Si el hueso no tiene suficiente calcio o no es capaz de aportar el suficiente a la formación del huevo, puede que éste no se forme correctamente y que, en consecuencia, el animal tenga problemas para evacuarlo, o que el organismo empiece a carecer de calcio para realizar otras funciones".

La falta de este mineral también puede afectar al sistema nervioso, por lo que tendremos un animal "más débil e incluso descoordinado". "Podría también tener debilidad ósea, por lo que estará más expuesto a sufrir roturas por golpes y, en el caso de las hembras, podrían pasarle esas deficiencias a las crías".

"Aquellas que nacen de padres mal alimentados podrían sufrir raquitismo y deformidades óseas entre otros problemas, algo que además padecerán de por vida", concluye el experto en psitácidas.