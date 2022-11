Que la fruta no te amargue y solo 'endulce' tu bolsillo: trucos a pie de huerta para evitar que la inflación te impida consumirla

Las elevadas tasas de inflación están aumentando considerablemente los precios de todos los productos. Muchos alimentos básicos, como la leche o el pescado, no han dejado de subir en las últimas semanas. Ante esto, algunas personas se han visto obligadas a cambiar sus hábitos de consumo.

Sucede lo mismo con las frutas y verduras, que se han visto afectadas por la creciente subida de la inflación en los últimos meses. Según la OCU, una familia de cuatro miembros ha gastado este verano un 13% más solo en fruta en comparación con el mismo periodo del 2021. Como respuesta a esto, muchas familias han reducido el consumo de estos productos porque encarecen el ticket de la compra.

Xavier Purroy, productor de fruta de Lleida, ha dado algunos consejos a 20minutos para poder adquirir estos productos sin tener que gastarse mucho dinero a final de mes.

Evitar intermediarios

La mayoría de personas compra frutas en los supermercados. Sin embargo, una forma de ahorrar dinero en estos productos es adquirirlos directamente a los agricultores locales. "El precio es mucho más barato que en las grandes superficies", explica Purroy.

Aunque los supermercados ofrezcan de vez en cuando ofertas y descuentos en los frescos, el precio sigue siendo mucho más elevado que el que ponen los productores. Al comprarlo directamente a los agricultores, se están evitando pagar los gastos de intermediarios, que suelen encarecer bastante los productos. "Así, el precio será más justo para comprador y vendedor", recalca.

No siempre en fácil para las familias ponerse en contacto con un productor o desplazarse hasta la finca de un productor. Sin embargo, cada vez se hacen más populares los grupos de consumidores que se ponen de acuerdo para comprar directamente al por mayor y así ahorrar dinero y, en la mayor parte de los casos, ganar en calidad.

Comprar producto de temporada

Un producto de temporada es más abundante, por lo que tiene mucho menos coste. Por eso, hay muchas frutas que ven reducidos sus precios cuando llega su momento del año.

Varias organizaciones publican periódicamente las frutas que van tocando en el año. La OCU tiene en su web un calendario de estos productos, a fin de que sea más fácil identificarlos.

Calendario de frutas de la OCU 20MINUTOS

Esto no solo afecta a las frutas y verduras, sino a todo tipo de alimentos frescos, como es el caso de los pescados. Además, ayuda a que se apueste por una compra mucho más sostenible.

Otro beneficio de comprar fruta de temporada es que es mucho más sana y natural. Por ejemplo, las sandías son típicas del verano. Sin embargo, es muy habitual encontrarse con que muchos supermercados ofrecen estas piezas a lo largo de todo el año. Esto significa que esa fruta se ha plantado en un invernadero y se han utilizado productos químicos para fomentar su crecimiento fuera de temporada.

Una buena opción es buscar mercados que ofrezcan fruta de temporada. Además de ahorrar dinero porque suelen tener productos mucho más baratos, se contribuye con el mercado local y nacional. "Es muy importante mover la economía del país y no comprar tantos productos que provienen del extranjero", explica Purroy.

Conservar al fresco

Las frutas suelen ponerse malas muy rápido si no se conservan de una forma adecuada. Es fundamental guardar la fruta en el frigorífico porque puede hacer que dure intacta hasta dos semanas. "Lo que no recomiendo es congelarla. Lo veo innecesario y, además, no es bueno para la fruta", recuerda Pulloy.

Todas las neveras incluyen un cajón específico para frutas y verduras. Más allá del diseño o la comodidad, su función está relacionada con que el frío directo no es recomendable para la conservación de estos productos.

Para mantener el buen estado de las frutas, es importante no juntar frutas climatéricas y no climatéricas. Las primeras sueltan un gas que provoca que las otras se pongan malas antes. Por ejemplo, no se pueden mezclar las manzanas con las uvas.

Cocinarlas si se van a poner malas

Muchas frutas comienzan a ponerse malas y les aparecen manchas negras en su piel. Eso no quiere decir que haya que deshacerse de ellas porque ya no sean comestibles. Al retirarse la cáscara puede observarse que el interior suele estar bastante bien.

Si hay una gran cantidad de fruta que se va a poner mala, lo que se puede hacer para aprovecharla es cocinar algún plato con ella. Se pueden hacer ensaladas, purés, tartas o macedonia, por ejemplo.