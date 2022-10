Más de 200 denuncias viarias diarias en Cataluña por no llevar el cinturón puesto

En la última campaña policial preventiva de uso de sistemas de seguridad pasiva coordinada por el Servei Català de Trànsit (SCT), que tuvo lugar entre el 12 y el 18 de septiembre, Mossos d’Esquadra y Policies Locals interpusieron en estos siete días 1.881 denuncias, de ellas, 1.621 (86,18%) por no llevar puesto el cinturón de seguridad, 141 (7,5%) por no llevar el casco y 119 (6,33%) per no usar los sistemas de retención infantil (SRI).

En el caso del cinturón, en una semana, se pusieron de media más de 200 denuncias diarias, la mayoría a conductores. Se sancionaron a 898 conductores (55,4%), 490 acompañantes de asientos delanteros (30,23%) y 233 pasajeros de asientos posteriores (14,37%).

Según datos provisionales, 49 de las víctimas mortales o heridas graves que se registraron el año pasado en las carreteras y autopistas catalanas no llevaban puesto el cinturón. Esto supone que un 7% de muertos o heridos graves en accidentes de tráfico en zona interurbana durante 2021 no llevaban puesto este elemento de seguridad pasiva.

No llevar el cinturón, SRI o casco es, junto con la velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas, una de las principales causas de lesiones derivadas de los accidentes de tráfico

Por otro lado, 18 de los motoristas y ciclistas muertos o heridos graves en zona interurbana no llevaban el casco o no lo llevaban bien puesto, lo que representa un 2,6% de las víctimas mortales o heridos graves de estos colectivos vulnerables. En dos casos de muertos o heridos graves en carretera, tampoco se había hecho un uso correcto del sistema de retención infantil.

No usar los dispositivos de seguridad pasiva o hacerlo de manera incorrecta agrava las consecuencias de lesividad de las víctimas. De hecho, no llevar el cinturón, SRI o casco es, junto con la velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas, una de las principales causas de lesiones derivadas de los accidentes de tráfico.

Ante esto, el SCT considera primordial dar continuidad a estas campañas intensivas para seguir concienciando a los conductores y al resto de usuarios de los riesgos y consecuencias de esta acción.

Estos controles intensivos para vigilar el uso del cinturón, del casco y de los sistemas de retención infantil (SRI) en las carreteras y calles de Cataluña se hacen periódicamente con el objetivo de reducir las víctimas de accidentes de tráfico y recordar la importancia de usar estos dispositivos y de hacerlo correctamente, también en los autocares.