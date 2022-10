Detienen a la expareja de Juana Canal 19 años después de su desaparición

La expareja de Juana Canal ha sido detenida este miércoles cerca de Torrejón de Ardoz (Madrid) 19 años después de la desaparición de la mujer, según han confirmado fuentes policiales a 20minutos.es. La detención se ha producido después del hallazgo de posibles restos de Juana en el mismo lugar de Ávila donde se encontró un fémur a finales de 2019. El caso está bajo secreto de sumario.

El detenido será trasladado a una finca de Ávila donde tiene una casa y que se encuentra muy cerca del lugar donde aparecieron los restos humanos.

Juana Canal Luque desapareció en Madrid el 22 de febrero de 2003 en extrañas circunstancias. A finales de 2019 un senderista encontró un fémur en un paraje de la provincia de Ávila, pero no fue hasta junio de este año, que la policía confirmó que los restos hallados pertenecían a la desaparecida.

La semana pasada la Policía encontró nuevos restos aparentemente humanos en el mismo sitio donde se hallaron su fémur y otros restos óseos.

Juani, como la conocían sus familiares y amigos, fue vista por última vez en el barrio madrileño de Ciudad Lineal donde residía. 1,70 de estatura, ojos azules, pelo largo y rubio, tenía entonces 38 años. Lo más extraño es que había salido de casa sin documentación ni bolso ni teléfono y llevaba puesto un abrigo de piel negro.

Tras pasar la noche fuera, su hijo Sergio llegó a casa y se encontró una nota de la entonces pareja de su madre. "Tu madre y yo hemos tenido una fuerte discusión y ha salido corriendo. He salido a buscarla, pero no la he encontrado", había escrito Jesús, pareja de Juana, según Caso Abierto.