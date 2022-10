Apenas quedan unos meses para que las ciudades se llenen de luces y el espíritu navideño inunde las calles y las casas. Con ello, la venta de Lotería de Navidad ha aumentado y, con ello, las filas para conseguir una papeleta y probar suerte.

Este miércoles, Espejo Público ha contactado en directo con el impulsor de una de las cestas de Navidad más grandes de España. El hombre ha destacado que suelen vender 100.000 papeletas y el sorteo de los productos se realiza el 6 de enero.

La cesta de Utrera (Sevilla) incluye premios tan codiciados como una autocaravana, un coche de alta gama, una motocicleta de última generación e, incluso, un apartamento. Para poder aspirar a conseguirlos, la organización vende papeletas por 8 euros y pueden conseguirse presencialmente o través de su página web. El sorteo se realiza el 6 de enero de 2023.

Desde el plató del matinal de Antena 3, los colaboradores han destacado que las cestas de Navidad son una tradición que no debe perderse, ante lo que Susanna Griso ha recalcado: "Hace años que no tenemos cesta en Antena 3. Se redujo con la crisis financiera y ya no ha vuelto".