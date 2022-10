Consejos para comprar al mejor precio en el Black Friday 2022

Los mejores consejos para sacar el máximo partido a la fiesta del ahorro mundial, el Black Friday, se pueden resumir en dos: comparar e investigar. Después de elaborar una wish list para evitar las compras compulsivas, debemos investigar un poco las semanas previas al Viernes Negro para saber qué precios tienen los productos que queremos o cuál es su proyección. Comparar entre ecommerces para encontrar la mejor relación calidad-precio también es muy importante. Ten en cuenta que la mayoría de ecommerces y marketplaces lo celebran, por lo que la competencia entre ellos será muy alta. Seguro que un mismo descuento o precio se diferencia con algún incentivo de compra que solo podrás aprovechar si comparas.

Por norma general, en los anteriores años de Black Friday, y según el portal Black-Friday.Global, los mejores descuentos comienzan el viernes anterior al evento, llegando a su culmen el propio día de la cita (este año el 25 de noviembre). Pero, hay que tener en cuenta que en los últimos años se ha visto, cada vez más, cómo los ecommerces dilatan en el tiempo y adelantan el Viernes Negro hasta convertirse, en realidad, en el noviembre negro, con rebajas durante más tiempo. Así que, puede ser que las buenas ofertas comiencen antes este año.

Cómo son los descuentos

En cuanto a los descuentos, según Black Friday Global, y sus datos estadísticos de años pasados, se demuestra que el descuento promedio por Black Friday en España disminuyó ligeramente (del 50% en el año 2017 al 47% en 2018). Desgraciadamente, muchas veces las expectativas de los consumidores no coinciden con la realidad. El descuento esperado es casi 10% más grande (56%). En España, por ejemplo, el descuento promedio real de los comercios es de un 47% y, sin embargo, el esperado por los compradores es de un 56%.

En cuanto a si las ofertas son reales o no, hay que tener en cuenta que entre los chollos también podemos encontrar precios inflados. No obstante, esto lo puedes comprobar mirando los precios ahora de los ecommerces que te interesan para comprar si una oferta es real o no.

