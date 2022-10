Gracias por felicitarme en Facebook

Gracias a todos los que ayer, en algún momento del día, dedicasteis algo de vuestro tiempo a felicitarme. No he podido responderos uno por uno porque sois demasiados, pero os lo agradezco de verdad. Aquella peluquería de Murcia que me pidió amistad cuando empezó esto de Facebook, la bocatería de Granada y la floristería de Melilla también se han acordado de este día. Gracias de verdad.

Sois tantos que casi habéis conseguido engañarme y he pasado el día creyendo que tengo cientos de amigos a los que les importo algo. Es un engaño maravilloso, una dulce anestesia ante la realidad de un teléfono que casi no suena y unos mensajes insípidos llenos de abrazos fuertes, fuertes abrazos, preguntas ridículas y, a veces, maleducadas. El corazón del hombre necesita creer algo, y cree mentiras cuando no encuentra verdades que creer.

Soy un ser amorfo, una sombra de alguien que entra y sale de una red social a recoger muestras de cariño

Me siento bien. Me siento vivo, agradecido, bendecido y tantas otras chorradas que os digo para que me dejéis en paz. ¿Cómo queréis que me sienta? Soy un ser amorfo, una sombra de alguien que entra y sale de una red social a recoger muestras de cariño, como un granjero que entra a buscar huevos en el gallinero.

Este mensaje de agradecimiento es, en realidad, una nueva llamada, la segunda convocatoria para los que se olvidaron de felicitarme. Yo os perdono. Podéis poner ahora un comentario y os convalidaré la asignatura. No habrá falta. Se borrarán los antecedentes, pero poned algo. Podéis usar la fórmula “felicidades con retraso” y será suficiente. Si ya me cuesta encontrar la felicidad en singular, tenerla en plural es casi un sueño. Hasta el año que viene.