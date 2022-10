Ana María Aldón, pillada criticando a la familia Ortega Cano durante una publicidad de 'Sálvame': "No quiero nada, dejadme en paz"

Ana María Aldón concedió una entrevista a Sálvame este lunes donde habló con Jorge Javier Vázquez sobre su situación sentimental y personal tras poner fin a su relación con José Ortega Cano. Sin embargo, aunque no quería hablar públicamente de su familia política, ha sido pillada rajando de ella durante la publicidad cuando creía que las cámaras no le grababan.

En uno de los cortes del programa, la diseñadora se sinceró de verdad. "Mi marido tiene 68 años y está bien de salud. Es que parece que tiene una enfermedad terminal y se va a morir mañana", afirmó mientras aseguró también que la familia del torero está haciendo todo lo posible por tramitar el divorcio cuanto antes.

"¿Eso es lo que preocupa a la familia? ¿Que si a tu hermano le pasa algo yo me quede viuda? No te preocupes, no quiero nada, dejadme en paz, con eso es suficiente", dijo enfadada Aldón.

Asimismo, tras las cámaras también se ha mantenido firme en su versión sobre la relación que ha tenido siempre con ellos y especialmente con Gloria Camila: "Yo sé cómo yo me he portado con la gente y cómo la he tratado".

La unión de Ana María Aldón con la familia de José Ortega Cano se rompió mucho antes que su matrimonio, puesto que llegaron a dudar de la paternidad de su hijo. Y es precisamente por este por quien la diseñadora y el torero seguirán unidos: "Nos hemos sentado a hablar. Tranquilos, con mucho cariño y respeto".