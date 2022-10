La pregunta absurda de Joaquín a Ana Milán y todas las respuestas que esconde

Joaquín no es comunicador, es futbolista. Aunque ya sea una estrella estelar del prime time televisivo. Su cualidad al frente de 'El Novato' de Antena 3 está en que atesora ese maravilloso punto de inconsciencia de cuando sientes que no tienes nada que perder. Así es más fácil disfrutar de la grabación y hasta verbalizar preguntas aparentemente absurdas que, en otros ámbitos, no serían lo suficientemente refinadas.

"Para ti qué es más importante, ¿el cariño del público o los premios?". Con cara de estar a punto de ganar el Pulitzer, Joaquín espera la respuesta de su entrevistada. Pero es Ana Milán. Ella, rotunda, le mira con un silencio impregnado de inteligente ironía y replica: "te voy a decir una cosa, como actor no vas bien, pero como presentador vas como el culo". Las risas resuenan.

Y Ana Milán responde lo evidente, pero sin evidencias. "Los premios están guay porque el ego da mucho gustito. Pero el ego es confeti, y luego hay que barrerlo". En cambio, el cariño del público significa "has entrado en mi Casa, te has metido por aquí y has llegado a aquí", recalca Milán mientras señala con sus manos primero cabeza, después corazón.

Los premios son un reclamo que surge de un cúmulo de circunstancias del marketing, contactos y otros negociados. Y, al apagarse los focos y encenderse la resaca de los aplausos, terminan en una estantería cogiendo polvo. No olvidados, pero sí almacenados. En el mejor de los casos, sirven como sujetalibros. Sin embargo, el vínculo que aparece a través del talento real es indestructible y continuará vigente: cuando remueves a alguien gracias a tus historias, a tu arte. Y ese alguien te lo demuestra.

Entonces, aparece el intangible pellizco de felicidad de percatarse que un trabajo ha sido realmente útil. No hay intereses cocinados por medio, sólo la franqueza de la inspiración que despierta un creador al emocionar con su obra. Las buenas historias seguirán estimulando en esa mente y corazón que señalaba la actriz a Joaquín, mientras que los premios se quedan en un listado de la Wikipedia.

"Para ti qué es más importante ¿el cariño del público o los premios?", parecía una pregunta demodé. Digna de un certamen de miss algo. Pero Ana Milán no es miss. Ha vivido lo suficiente para advertir que una pregunta jamás será absurda, siempre que vaya acompañada de una respuesta generosa.