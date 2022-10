María Hervás, en 'El Hormiguero': "No pensaban que pudiera hacer de pija en 'El Inmortal' porque soy de barrio"

Álex García y María Hervás acudieron a El Hormiguero para presentar su nueva serie, El Inmortal, la nueva serie original de Movistar Plus+ disponible en la plataforma desde el 21 de octubre.

La ficción, dirigida por Rafa Montesinos y David Ulloa, se trata de un drama criminal ambientado en el Madrid de los 90 inspirado en la historia de la banda de Los Miami.

Vemos el trailer de ‘El Inmortal’ con María Hervás y Álex García #HervásGarcíaEHhttps://t.co/M3Hs05hfvh — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 25, 2022

Pablo Motos destacó que Hervás hace de pija, el único papel que no está basado en un personaje real, pero casi no lo interpreta: "Una directiva dijo que no podía hacer de Isabel porque era de barrio".

Es más, la madrileña, tras saludar a sus amigos de la Puerta de Toledo destacó que "en mi infancia, si querías asustar a alguien, le decías que tenías a un primo que era de los Miami".

Y recordó que "mi primer novio fue varias veces a la GRUME de Madrid (Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial), pero ya ha rehecho su vida".