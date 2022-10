Tu horóscopo diario: miércoles 26 de octubre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 26 de octubre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Eres noble y generoso, especialmente cuando las cosas te van bien, sin embargo, hoy las influencias astrales aconsejan que tengas más prudencia y vayas más a lo tuyo, ya que por querer ayudar o beneficiar a algún amigo, o compañero de trabajo, te puedes atraer problemas o complicaciones con las que no contabas.

Tauro

Suerte o facilidades en el trabajo, iniciativas o decisiones correctas y que te llevarán al triunfo o a que las cosas salgan como tú deseas. Este será un buen día para ti en el que te conviene estar bastante activo y no desperdiciar el momento. Sin embargo, en el ámbito personal quizás te sientas un poco apagado o melancólico.

Géminis

En muchos momentos sueles actuar de manera algo alocada aunque en el fondo tú sabes muy bien lo que estás haciendo y a menudo una increíble intuición suele guiar tus actos. Esa forma de actuar suele traerte en muchos casos el éxito, pero hoy no debes actuar así porque las cosas no saldrán bien y sufrirás un desengaño.

Cáncer

A menudo sueles refugiarte dentro de tu coraza y mostrarte poco comunicativo, pero hoy será uno de los pocos momentos en los que te abrirás al exterior y te mostrarás enormemente cordial y encantador. Sin saber por qué te encontrarás más animado y optimista, y eso te permitirá mostrar al exterior todo lo mejor que hay en ti.

Leo

Tu buena estrella va siempre contigo y por eso eres capaz de abrir puertas que otros no podrían y nada temes de tus enemigos, a pesar de todo hoy ten convendría moverte con prudencia y vigilar tu retaguardia porque habrá maquinaciones y asechanzas contra ti, enemigos peligrosos y solapados que no se atreven a atacarte de frente.

Virgo

Te enfrentas a un día agridulce, por un lado, de éxitos y realizaciones en el trabajo y la vida social, pero por otro tendrás cierto malestar interior y muchas tensiones o preocupaciones. Esos éxitos laborales te costarán un esfuerzo mayor de lo que parece y un gran desgaste nervioso y emocional. Preocupaciones en la vida sentimental.

Libra

No te conviene meterte en cosas nuevas o tirar por diferentes caminos, la influencia de los astros te aconseja que te muevas con prudencia y tengas, a nivel general, una actitud conservadora, incluso todo te irá mejor si haces lo posible por estar en un segundo plano, porque hoy podría ser un día rico en problemas inesperados.

Escorpio

En muchos momentos hoy te sentirás animado y feliz, y gozarás de un gran magnetismo entre las personas que te rodean. No será extraño porque el Sol, la Luna y Venus transitan por tu signo y harán que te sientas más vital e intuitivo de lo habitual. Será también un buen día para viajar, en el caso de que tuvieras que hacerlo.

Sagitario

Los astros te van a traer un día de alegrías y realizaciones en el ámbito laboral y social, la suerte te acompañará y las cosas van a salir del modo que tú deseas o tenías planeado. Sin embargo, esto contrastará un poco con tu actitud a nivel personal, ya que te mostrarás colérico y exigente tanto en el trabajo como en la vida íntima.

Capricornio

Habitualmente sueles mostrarte retraído y pesimista, actuando siempre con prudencia y evitando cualquier riesgo que vaya más allá de lo necesario. Sin embargo, hoy te mostrarás mucho más audaz y confiado en ti mismo, y además las cosas te van a salir bien. Algo que llevaba tiempo bloqueado va a salir, por fin, adelante.

Acuario

Para ti es mucho más importante vivir la vida que tú deseas que llegar muy lejos o tener mucho dinero, pero hoy será un día de felicidad porque darás algún paso importante en esa dirección, o el destino te allanará el camino para que la realización de tus sueños esté mucho más cerca. Además, el amor te dará una gran alegría.

Piscis

Hoy te verás tentado a caer en la nostalgia, en los recuerdos de un pasado que ya se ha ido y no puede volver. No debes mirar hacia atrás porque es muy probable que lo mejor de tu vida esté mirando hacia adelante. Lo que se fue tenía que irse o quizás no era tan bueno para ti como creían en ese momento. Debes mirar al futuro.