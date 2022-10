La mayoría de los españoles rechaza que el Gobierno pacte las Cuentas con ERC y Bildu

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prosiguen con sus plazos y tienen prácticamente asegurados los votos para su aprobación. La pasada semana superaron un importante escollo, ya que Esquerra Republicana y EH Bildu decidieron no presentar enmienda a la totalidad y el partido de Pere Aragonès rebajó sus exigencias sobre la ley de sedición, lo que garantiza que darán el sí a las Cuentas del Gobierno central.

Sin embargo, lo que alivia al Ejecutivo de Pedro Sánchez no convence a los ciudadanos, ya que la gran mayoría no da su visto bueno a que las Cuentas consigan llegar a tiempo y forma con la ayuda de los nacionalistas. De hecho, según la encuesta DYM para 20minutos, el 52,3% de los votantes se posiciona en contra de la negociación tanto con ERC como con Bildu de los PGE y solo el 29,7% lo aprueban. El 18% restante no se pronuncia.

Estas cifras varían en función del partido votado en las últimas elecciones. Los que apoyaron a la derecha son mucho más contrarios a las conversaciones con los nacionalistas. De hecho, dentro del electorado de PP, Ciudadanos y Vox, ocho de cada diez encuestados no hubieran contado con Esquerra y Bildu para lograr pasar las cuentas. En la izquierda no ponen tantos impedimentos, aunque el grado de aceptación es sensiblemente distinto. Los votantes del PSOE se muestran bastante divididos ante esta cuestión (el 38,2% no consideran apropiado negociar con los nacionalistas frente al 44,5% a los que no les importa) y los de Unidas Podemos son mucho más proclives a unas Cuentas con el plácet de ERC y Bildu: a seis de cada diez electores de UP les parece bien y solo el 25% lo desestima.

De la misma forma, la ciudadanía no considera, de forma general, que el PSC deba apoyar a Esquerra para que pueda mantenerse en la Generalitat una vez que Junts ha abandonado el Gobierno catalán. El 46,7% de los preguntados por DYM creen que es mala idea y que el Partido Socialista de la Comunidad no tendría que sostener a Pere Aragonès en el Govern. Por su parte, el 31,3% de los encuestados sí se muestran a favor de que el PSC se sitúe al lado de Esquerra y evitar así una convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad.

Como en el caso anterior, los votantes de izquierda son más proclives a la propuesta frente a la derecha. Aquellos que se decantaron por el PSOE y UP en las últimas generales opinan que es adecuado que el PSC cimente al nuevo Govern en solitario (un 37,5% los socialistas; un 39,5% en el caso de los morados). En estos dos partidos los que no ven bien este apoyo explícito al Ejecutivo de Aragonès son el 31,5% en el caso de los partidarios del PSOE y un 26,2% en el de los de UP. La derecha es mucho más crítica con la decisión: el 67,1% del electorado del PP no está de acuerdo, un porcentaje que se eleva al 73,5% entre el de Ciudadanos y al 81,4% en el caso de Vox.