Biden advierte de que Rusia cometería un grave error si usa armamento nuclear

El presidente estadounidense, Joe Biden, consideró este martes que Rusia cometería "un error increíblemente grave" si decide recurrir al armamento nuclear táctico en su guerra contra Ucrania. "Rusia cometería un error increíblemente grave si usara armamento nuclear táctico", dijo ante la prensa.

El Gobierno ruso denunció la posibilidad de que Ucrania use una "bomba sucia" en su propio territorio para culpar a Rusia de utilizar armas de destrucción masiva y generar una dura respuesta de Occidente, una acusación que Kiev ha rechazado y que París, Washington y Londres ven como un "pretexto para una escalada" militar rusa.

Al ser preguntado por esta posibilidad, el mandatario demócrata señaló no poder asegurar que pueda tratarse de una operación encubierta diseñada para aparecer como llevada a cabo por otro. "No garantizo que sea una operación de falsa bandera, no todavía, pero sería un grave error", concluyó.

También conocida como arma radiológica, la bomba sucia es un explosivo convencional, como por ejemplo la dinamita, enriquecido con material radiactivo que se disemina al estallar, siguiendo una doctrina de uso similar a la de las armas químicas. Pese a contener elementos radiactivos, las bombas sucias no son armas atómicas.