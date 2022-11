Hipoteca multidivisa: miles de familias afectadas sufren un vía crucis judicial

Patricia Suárez Presidenta de ASUFIN

La hipoteca multidivisa ha quedado, junto con otros abusos como la cláusula suelo o el IRPH, como triste ejemplo de los mayores desmanes de la banca en la anterior crisis financiera. Su comercialización se concentró entre 2007 y 2008, según los datos de que disponemos en Asufin, porque las entidades siempre han sido muy reacias a ofrecer cifras. Y desde 2009 ya no se encuentra entre los productos ofrecidos por ninguna entidad.

Esto no quiere decir que las familias afectadas, que se cuentan por decenas de miles, no sigan arrastrando aún su particular vía crucis judicial. A pesar de que los tribunales especializados vienen confirmando una y otra vez, sentencias de primera instancia por las que se declara la nulidad de la cláusula multidivisa y se ordena que la hipoteca quede referenciada a Euríbor y se pague en euros, con devolución de las cantidades indebidamente cobradas con sus intereses, las entidades bancarias siguen recurriendo en apelación.

Producto de "altísimo riesgo"

La cuestión de fondo aquí es ¿qué pretenden apelar? O dicho de otro modo, ¿cómo pueden seguir defendiendo la colocación de un producto de altísimo riesgo entre familias que sólo querían obtener un crédito más accesible y que los tribunales están anulando mayoritariamente?

Sin duda, hubo una falta de transparencia y transmisión de la información que obraba en poder de las entidades. Firmar una hipoteca en divisa extranjera equivalía a que tu préstamo, que debía ser lo más parecido a uno convencional, entraba en el circuito del cambio de divisas.

Las pantallas de Bloomberg, de seguimiento de las bolsas internacionales y cotizaciones, se incorporó a muchos procedimientos judiciales para demostrar que las entidades financieras conocían las altas probabilidades de que el euro se depreciase frente a otras monedas, con la consiguiente revalorización de francos suizos y yenes, principales divisas utilizadas en estas hipotecas, y la sangría económica de los afectados.

¿En qué punto estamos ahora?

¿En qué punto estamos ahora? Por raro que parezca, la pesadilla de los afectados no ha concluido. Las entidades están llegando a acuerdos, aprovechando la lentitud de los procesos y la necesidad de los demandantes que ven como pasan los años y ni siquiera logran la ejecución provisional de la sentencia. Con estos acuerdos, pretenden reducir el importe que tendrían que devolver y solo abonar parte de las costas a que están condenados. Algunos demandantes se ven en la necesidad de aceptar estos acuerdos, por no poder seguir afrontando las cuotas hipotecarias.

Autoridad independiente de defensa del cliente bancario

Sin duda, una solución a esta situación de desamparo de los afectados vendría de la mano de la futura autoridad independiente de defensa del cliente bancario, cuya puesta en marcha esperamos con gran expectación. Las resoluciones que dé este organismo podrán contribuir a desatascar el problema, dado que la jurisprudencia otorga la razón al consumidor en un amplio 97% de los casos.

En la última reforma legal en materia de competencia, del pasado mes de julio, está previsto que estos recursos se repartan entre las diferentes secciones civiles de las Audiencias y que no se queden solo en las secciones especializadas. Desde Asufin esperamos que esta modificación tenga el efecto deseado sobre los plazos de resolución de recursos de apelación de las hipotecas multidivisa. Sin embargo, en los recursos ya interpuestos que estén pendientes de votación y fallo, los perjudicados tendrán que seguir esperando pacientemente a que les llegue su turno. Un efecto pernicioso de la decisión de acumular todos los procedimientos sobre condiciones generales de la contratación sobre hipotecas de personas físicas: cláusulas suelo, gastos, multidivisa, y otros, en determinados órganos jurisdiccionales, que solo ha beneficiado a una parte procesal: los bancos.