"Yo no sabía que podía solicitar el bono social, y ahora gracias a esta jornada lo sé. Además, voy a contratar menos potencia para no pagar más de la cuenta. Estas vienen muy bien para darte la información que en el día a día desconocemos", explica a 20minutos Carmen, vecina de un edificio de viviendas del distrito madrileño de Carabanchel, donde la Comunidad de Madrid imparte charlas destinadas al ahorro energético.

Ahorrar en las facturas de la luz y el gas se ha convertido en algo imposible para muchos madrileños en los últimos meses. Desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, el precio de estos suministros han incrementado considerablemente, siempre sumado a otros factores. Frente a esta situación, el Gobierno regional, a través de la Agencia de Vivienda Social (AVS), ha puesto en marcha hasta el próximo mes de diciembre unas jornadas de eficiencia energética dirigidas a los inquilinos de las viviendas sociales.

Debido al elevado coste del suministro eléctrico, que está afectando especialmente a las familias más vulnerables, la AVS, que depende de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, que dirige Paloma Martín, considera necesario realizar estas charlas que tienen como objetivo dar consejos y asesoramiento para contribuir a la mejora del nivel de vida de estas familias.

"Me han aconsejado varias medidas para poder ahorrar en mi casa, tengo tres niños y no me puedo permitir no poner una lavadora entre semana. Y gracias a estas charlas nos han dado mecanismos para intentar reducir el consumo de energía", señala Carmen.

Carmen, vecina de Carabanchel en una de las jornadas de eficiencia energética de la Comunidad. JORGE PARÍS

Desde que comenzó esta iniciativa en septiembre, la AVS ha organizado jornadas en seis promociones repartidas en Alcobendas, Madrid, Galapagar, Arroyomolinos y Parla dirigidas a 695 familias inquilinas de viviendas sociales. Además, en la segunda quince de octubre se activaron otras tres promociones en Madrid y Mejorada del Campo, que suman 406 familias más. En total, más de 1.100 familias desde su puesta en marcha.

En cada jornada, varios profesionales de una entidad especialista en la materia y los técnicos de Atención Social y Comunitaria del Área Social AVS intentar dotar a los inquilinos, a través de un lenguaje sencillo y didáctico, de todas las herramientas que tienen a su alcance para reducir el coste del suministro eléctrico, así como ofrecer las claves de ahorro en el suministro de luz y agua. Estas charlas tienen una duración aproximada de 90 minutos.

"Yo he apagado las regletas en mi casa. Todas las noches las dejaba encendidas y ahora las desconecto por completo. Estas jornadas me parecen muy productivas para otorgar ese conocimiento de pequeños detalles que nos pueden permitir ahorrar en casa", cuenta Carlos, otro vecino que estuvo presente en una de estas charlas sobre eficiencia energética.

Carlos, vecino de Carabanchel en una de las jornadas de eficiencia energética de la Comunidad. JORGE PARÍS

Además, estos profesionales explican con detalle la información relevante que aparece en las facturas de los suministros para que, aquellas personas que no tengan conocimientos en la lectura de estas, sean conscientes de qué potencia tienen contratada o las mejores horas para encender ciertos electrodomésticos, entre otras informaciones de interés. También avisan de la existencia del Bono Social, por si alguna persona no lo sabe, para que pueda tramitarlo, en caso de que cumpla los requisitos.

Belén es trabajadora de Socaire, una asociación sin ánimo de lucro que nace con la idea de fomentar una nueva cultura energética y que realiza su labor sobre todo con familias en situaciones de vulnerabilidad. "Nosotros trabajamos lo que llamamos la alfabetización energética, ya que muchos no saben lo que es el mercado libre, el regulado o qué es el Bono Social".

Jornadas de eficiencia energética de la Comunidad de Madrid. JORGE PARÍS

Esta experta en eficiencia energética explica en sus charlas la importancia que tiene el "consumo fantasma", ese que no se ve y produce un gasto, pequeño, pero que al final de mes se acumula. "Apagando la tecla de una regleta o usar de forma inteligente los electrodomésticos, produce un mini ahorro, pero que en el cómputo final se nota", detalla.

En cuanto a las personas mayores que se encuentra en la comunidad de vecinos, Belén indica que existe una "brecha digital" en la que hay que trabajar para reducirla al máximo. "Ahora todo el mundo puede mirar lo que consume a través de su teléfono o Internet. Esto supone que haya un salta generacional grande y los mayores necesitan una ayuda extra", sostiene.

Ludoteca para los pequeños

Mientras los adultos reciben esta formación, la AVS ofrece a los más pequeños un espacio de ludoteca donde se diviertan y aprendan con la temática del medio ambiente a través de cuentacuentos.

Narran dos cuentos. El primero, titulado 'Salvemos los océanos', trata la problemática de la contaminación de los océanos y, a su vez, enseña que acciones podemos realizar para no ensuciar más el océano y cuidar el planeta Tierra. El segundo, 'Nada de Nada', habla sobre cómo se han llegado a formar las grandes ciudades.