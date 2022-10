El Defensor del Pueblo pide fijarse en la "crisis humanitaria" de la Cañada "antes de Navidad"

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha anunciado que, en pocos días, la institución hará una resolución sobre la Cañada Real Galiana, antes de que sea invierno y se produzca el "ataque de la Navidad en el que se siente mucha compasión por los seres humanos y luego se pasa".

"En pocos días vamos a hacer una resolución sobre la Cañada, de nuevo, porque no queremos hacerla cuando sea ya invierno y haya esta especie de ataque de Navidad en el que sentimos una compasión por el dolor de los seres humanos y luego se nos pasa", ha subrayado Gabilondo este martes en el Foro de Justicia del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

El Defensor del Pueblo ha advertido de que lo que ocurre en la Cañada Real es "una emergencia humanitaria" y ha dicho que "nadie que haya ido puede calificarlo de menos que eso".Por ello, mientras se llevan a cabo los realojos, Gabilondo ha pedido que se les devuelva el suministro eléctrico y el agua a todos los vecinos, estén en las condiciones en las que estén, tanto si tienen derechos sobre el terreno como si no los tienen. "Es imprescindible procurarles algo fundamental como el agua y la luz", ha señalado.

Según ha recordado, cuando se creó el Pacto por la Cañada Real se determinó que en ningún caso debía suprimirse la luz y el agua. "No estoy diciendo que no se distinga entre los que están más regularmente o menos, sino que una vez que se ha atendido a los que están más regularmente, a la vez resolvamos la emergencia humanitaria de los que no están en situación regular", ha matizado.

Gabilondo ha alertado de que las personas que viven en la Cañada Real Galiana no viven en condiciones adecuadas, y ha añadido que en España "no hay una sola Cañada" sino más de 270 asentamientos chabolistas.