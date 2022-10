Patricia Pérez Iglesias, de 'LIDLT', se pronuncia sobre el legrado que le hicieron tras su aborto: "Me dio un ataque de ansiedad"

Patricia Pérez Iglesias, exparticipante de La isla de las tentaciones, se ha pronunciado por primera vez sobre el legrado uterino al que se tuvo que someter tras sufrir un aborto por el que perdió a los bebés que esperaba con Lester Duque.

Aunque eso ya ocurrió hace un año, la catalana aún no lo ha superado. Sin embargo, ahora ha dado un paso al frente para hablar de ello públicamente porque al dolor de haber perdido a sus gemelos se unió la intervención quirúrgica.

"No me realizaron ningún aborto. Un día tuve un dolor muy, muy fuerte de cabeza. Estuve vomitando toda la noche y al día siguiente le dije a Lester, 'vamos a hacerme una ecografía'", ha explicado en sus stories de Instagram.

'Storie' de Patri Pérez Iglesias patripereziglesias / INSTAGRAM

"Fuimos a la clínica privada que me iba a llevar el embarazo y me dijeron que había tenido un aborto diferido, estaba de 10 semanas", ha continuado diciendo. Y es que precisamente anunció la buena nueva cuando aún no había superado el primer trimestre de gestación, algo de lo que se arrepiente ahora.

Tras el aborto, tuvieron que "retirar los restos al día siguiente", por lo que lo pasó fatal: "Me dio un ataque de ansiedad en el quirófano antes de hacerme el legrado, porque aunque supiese que ya no tenían vida mis bebés, esa sensación de tenerlos dentro y saber que ya no vas a poder seguir adelante es muy dolorosa".

Ese episodio ha marcado de por vida a la pareja, que de momento no tienen pensado convertirse en padres. "Si algún día me quedo embarazada, no lo diré hasta que esté segura de que todo va bien. Es un tema que me da mucho miedo por todo lo que viví", ha confesado.