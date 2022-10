Las polémicas declaraciones de Arturo Pérez-Reverte en El Hormiguero acerca de la educación que reciben los jóvenes en la actualidad se han sumado a las palabras de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre la cultura del esfuerzo.

Este martes, Espejo Público se ha hecho de las declaraciones de ambos personaje. Así, Elisa Beni ha señalado que le parecía "surrealista" que hablase de cultura del esfuerzo, "precisamente, Ayuso": "Una cosa es que haya que esforzarse para lograr los objetivos y otra es cuando te quieres esforzar en una sociedad que no te permite ir más allá pese a que lo hagas".

"No todo el mundo va a llegar", ha agregado la colaboradora que, sin embargo, ha destacado: "Las generaciones más jóvenes no pueden decir que los boomers lo hemos tenido todo tirado porque, entre otras cosas, hay una que no se pondera que es la libertad".

"Las generaciones actuales han venido a la vida en libertad y no han tenido que hacer esa pelea, como los anteriores a nosotros, ni han tenido una juventud en la que había que explorar la libertad porque nosotros somos las generaciones que tuvimos que explorar la libertad", ha señalado Elisa Beni.

Por su parte, Susanna Griso se ha mostrado en contra de su compañera: "Elisa, pero tú te puedes comprar una casa y puedes pagar un alquiler y muchos de los jóvenes son incapaces de ello porque tienen contratos basura con una precariedad absoluta que ni tú ni yo tuvimos".

De la misma manera, la presentadora del matinal de Antena 3 ha agregado: "Venimos de una crisis financiera, de una pandemia y ahora una guerra con Ucrania que tiene consecuencias impredecibles. Decir que la generación más joven tiene un futuro mucho más fácil no es verdad".

Finalmente, Elisa Beni ha aprovechado para aclarar las sus declaraciones con respecto a que los jóvenes no tenían ahorros porque preferían irse de cañas: "Cuando las generaciones que ahora están jubilados tuvieron que remontar, en los años 60, lo hicieron a base de sacrificios que incluían no tener mucho ocio, no poder viajar... Yo hablaba de esas generaciones, no de las nuestras".

"Yo creo que los jóvenes de ahora no saben que la nuestra fue la primera generación a la que Felipe González les inventó los contratos temporales. Yo estuve con contratos temporales renovables cada seis meses todo el principio de mi vida profesional. Cuando llegabas a los tres años, o te hacían fijo o te despedían. ¿Sabes lo que pasaba? Que te despedían y te tenías que ir a otro sitio", ha añadido Beni.

"La diferencia es que nosotros todavía éramos algo convencionales y solíamos emparejarnos o casarnos o irnos a vivir en pareja. Empezamos a alquilar o comprar de dos en dos. Ahora hablamos de jóvenes que se quieren independizar ellos solos y no les llega. Pero en mi época independizarse solo tampoco era factible", ha sentenciado la colaboradora.