Disfruta de Halloween sin que el bolsillo se muera del susto: trucos (y tratos) para disfrazarte y endulzarte de forma barata

Halloween se ha convertido en una fiesta cada vez más popular en España. Personas de todas partes del país invierten dinero cada año en disfraces, dulces y en algunos casos, hasta en decoraciones, para festejar esta celebración que en realidad es de origen celta y no estadounidense, como muchos piensan. Por este motivo, aquí te traemos una serie de recomendaciones para que el bolsillo no se muera del susto mientras te preparas para celebrar este 31 de octubre.

Hacer un presupuesto

Lo primero que se debería hacer es establecer un presupuesto con el propósito de saber exactamente cuánto se puede o se está dispuesto a gastar en el disfraz, los dulces o en la fiesta, si se decide hacerla. De esta forma se evitará que las cuentas se desequilibren. También es recomendable comparar precios y hacer una lista con lo estrictamente necesario, con el propósito de ir a comprar solo lo que se necesita.

Comprar con anticipación

Quizás puede resultar un poco obvio, pero la realidad es que a medida que se acerca la fecha, los precios de los disfraces, dulces y decoraciones suelen incrementarse.

Sin embargo, apenas pasa el 31 de octubre, de inmediato los negocios bajan los precios de sus productos. Por esto, no resulta tan descabellado comprar con casi un año de antelación el disfraz del siguiente, ya que las empresas saben que la gran mayoría de la gente espera para comprar a último momento.

¿Cómo ahorrar en el disfraz?

Existen muchas formas de ahorrar en el disfraz. Además de comprarlo con anticipación, es posible intentar alquilarlo o buscar opciones en tiendas y páginas web de segunda mano, donde suelen encontrarse a precios muy económicos.

También es recomendable elaborar tu propio disfraz, incluso a partir de materiales reciclables. De hecho, es posible encontrar ideas para crear tu propio disfraz en Pinterest.

Además resulta conveniente revisar los objetos y prendas de vestir que ya se tienen en casa, debido a que a partir de allí se puede crear un nuevo disfraz. Incluso es posible intercambiar disfraces con amigos ya que las personas no suelen repetir disfraces y así no se tendrá que comprar uno nuevo. Y, en lugar de comprar máscaras, es recomendable apostar por el maquillaje y así hacer mucho más realista nuestro look.

Sin embargo, también resulta imperativo asegurarse de que los disfraces que se adquieran en tiendas de segunda mano o que se pidan prestados a amigos cumplan con todas las medidas de seguridad que apunta la OCU, debido a que recientemente han alertado de que ciertos disfraces no las cumplían. El problema de seguridad más común detectado ha sido el riesgo de asfixia, debido a que se han encontrado cordones muy largos, piezas demasiado pequeñas y bolsas para embalar muy finas.

La organización también ha detallado que no deben adquirirse productos que no mencionen la edad o que no tengan escrito "CE". También desaconsejó el uso de máscaras, debido a que estas no suelen tener buena ventilación.

Además, si se opta por pintarse la marca, es necesario asegurarse que las pinturas se puedan colocar en la piel. De esta forma se evitarán reacciones alérgicas. Además, siempre es mejor optar por pelucas que por sprays para el cabello y tener cuidado con las lentillas de fantasía de colores.

Ahorrar en dulces

La mejor forma de ahorrar en dulces es comprar caramelos al peso, debido a que, aunque no lo parezca, las personas también gastan bastante dinero en ellos cada año. También es recomendable comprar dulces de marcas genéricas, porque la diferencia de precio con los caramelos de marcas comerciales suele ser bastante amplia.

Aquí también hay que tener cuidado y no dejar que el ahorro prime sobre la seguridad. Los padres deben asegurarse de que los caramelos, tanto los que traigan los niños a casa como los que ofrezcan a los pequeños visitantes que se presenten, estén limpios y se manejen con las pertinentes medidas de higiene, y que los que vienen empaquetados no estén abiertos.

Fiesta de Halloween

Algunas personas optan por hacer una fiesta de disfraces en Halloween y para ello invierten mucho dinero en decoraciones. Para ahorrar en ellas, la recomendación es comprarlas en tiendas de segunda mano o incluso hacerlas tú mismo con ideas que también se pueden sacar de Pinterest. Pero, si se piensa volver a realizar otra fiesta el próximo año probablemente la mejor opción sea comprar algunas decoraciones de calidad para poder reutilizarlas.

Además, si también se tiene pensado colocar bombillas de luces de colores se recomienda tenerlas encendidas solo cuando sean necesarias, ya que la factura de la luz sigue subiendo. Y, aunque las luces LED sean más costosas, con ellas se ahorra mucha más energía, por lo que es recomendable comprarlas y después seguirlas usando los años siguientes.

En cuanto a la comida, siempre resulta más económico prepararla en casa en lugar de comprarla. Además se le puede pedir a cada una de las personas que asistan al evento que traigan algo para compartir y así se repartirán los gastos.