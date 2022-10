Britney Spears utiliza una fotografía de Audrey Hepburn para volver a atacar a su madre

Britney Spears ha regresado a Instagram después de borrarse la cuenta y lo ha hecho exactamente igual que cuando la dejó: colgando una imagen para criticar a su familia y, justo después, borrar el comentario. Además, en este caso sorprende la fotografía elegida, ya que se ha inspirado en un fotograma de Audrey Hepburn.

A sus 40 años, y acabándose de cumplir el primer aniversario del final de su tutela paterna, la autora de éxitos como Womanizer o Oops!... I Did It Again considera que aún tiene cuerda para rato en lo que se refiere a abrir la caja de los truenos de su familia y ha criticado la falta de interés en su crianza y el favoritismo hacia su hermana pequeña, Jamie Lynn, de su madre, Lynne Spears.

Para ello ha subido una fotografía en blanco y negro de la icónica Audrey Hepburn sosteniendo una pistola en la película de 1964 Encuentro en París (Paris - When It Sizzles en su versión original), con quien se identifica plenamente: "Esto me da mucha vergüenza.. ¡Pero es que es literalmente yo para el resto de mi vida! Dejadme deciros algo: ¡Es muy sexy estar en guardia y asustada de la gente en secreto!".

A continuación, explicó el porqué de siempre estar con la mosca detrás de la oreja en lo que se refiere a los suyos. "¡Ojalá pudiera ser como mi madre y tan tranquilamente poner mi trasero en una silla mientras mi hija va en coche dos horas para verme y hasta toma un vuelo de 6 horas!", ha comenzado rememorando, para luego explicar qué ocurrió una vez llegó a su casa.

"Es que ella simplemente se quedó sentada [cuando llegué], con el teléfono en la mano, y me levantó el dedo para que no dijese nada... Y luego me soltó: 'Lo siento, dame un minuto... Ve a por el biberón de Ivey'", ha agregado Britney, en referencia a la ahora hija de cuatro años de su hermana Jamie Lynn.

"Debe de ser agradable sentirte tan cómoda conmigo, ¡y mientras yo, ya para siempre, con mi autoconfianza y mi actitud bajo mínimos!", ha finalizado Spears, que, por si acaso, cuenta en confidencia a sus seguidores que "jamás" ha tenido un arma entre las manos. Poco después dejaba la imagen pero borraba el texto.

Asimismo, hay que señalar que en sus últimas vacaciones Britney ha regresado a la senda de sus fotografías completamente desnuda. Además, está más que feliz porque su colaboración con Elton John, en donde reinterpretaban el mítico tema Tiny Dancer del británico, ha sido nominada a mejor dueto internacional en los NRJ Music Awards.