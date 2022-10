Terremoto en 'OT 2008': los concursantes reaccionan al ataque de Esther Aranda a Virginia Maestro, que responde con ironía

The Borderline Music

OT 2008 vuelve a estar de actualidad después del ataque de Esther Aranda a Virginia Maestro, ganadora de la edición. La exconcursante reapareció en los medios para hablar de sus compañeros de concurso. La malagueña, que charló con Malbert en Querido Hater, el podcast presentado por el creador de contenido en la plataforma Podimo, arremetió contra Virginia y, además, desveló algunos secretos del grupo de WhatsApp que tienen.

La andaluza, casi 15 años después, se puso delante de una cámara para desvelar que, en el grupo de WhatsApp estaban todos menos la mencionada Virginia y Pablo López. En el caso de Maestro, porque "nadie la ha querido meter", dice entre risas. "Alguno sí, pero los demás, como digo yo... ¿Esta muchacha qué pinta aquí?".

Preguntada por si no le cae bien, aseguraba: "Para mí es una mustia y siempre lo ha sido. Tiene la gracia de una lechuga, ninguna".

Unas palabras que han causado un auténtico terremoto en el seno de la edición. Es decir, entre sus protagonistas, que han respondido en las redes sociales.

"Quiero decir en nombre de todos mis compañeros que, en primer lugar, no están todos los compis en el grupo excepto Virginia y Pablo. Faltan más. En segundo lugar, no es cierto que nadie quiere que no esté Virginia, ni mucho menos. Hace muchos años perdimos el contacto, no es por mala relación, sino por falta de la misma", se ha defendido Miriam Segura.

Parecido ha sido el argumento de Pablo Castellano. "Estoy ya cansado del tema. No todos están en el grupo y lo que se cuenta (referido a las palabras de Esther) no es algo consensuado. Al final se me irá la olla y seré el nuevo cancelado de España", ha avisado.

Además de todo eso, Esther cree que sus capacidades artísticas son mejores que los de la, a la postre, ganadora de la edición. "Vozarrón el mío, no el de ella, vamos. Tenía una voz peculiar, yo eso no digo que no. Pero, para mí, la muchacha es una mustia", señaló.

Puntualizada por Malbert -"ella ganó y tú no", le dijo el presentador-, Esther, recordada por su versión de Las de la intuición, tildada por Risto Mejide (por aquel entonces miembro del jurado) como "la peor actuación de la historia del programa", alegó: "Lo mismo yo hubiera ganado si no hubiera dicho de irme, porque eso me lo han dicho a mí mis compañeros".

Unas palabras a las que, según han interpretado muchos, ha contestado la propia Virginia con su reacción en las redes. Tras anunciar un concierto, la extriunfita ha dicho: "A ver si podéis avisar a Esther, porque, como no estoy en el grupo de WhatsApp, igual no se entera", ha asegurado en sus stories, tirando de ironía.