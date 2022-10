Victoria Federica, "muy ilusionada con un joven de la alta sociedad madrileña"

En los últimos días, Victoria Federica ha viajado a Perú para acompañar al torero Andrés Roca Rey y su familia en los compromisos del diestro. Aunque hace un tiempo parecía que la complicidad de ambos era solo fruto de la amistad que les une, pero ese viaje ha hecho que los rumores se disparen y que apuntan a una posible historia de amor entre ambos.

Nada más lejos de la realidad, ya que la hija de la infanta Elena podría tener el corazón de nuevo ocupado, sí, pero no con el nombre del diestro, sino con otro joven del que, de momento, se desconoce su identidad.

Según contó Beatriz Cortázar en Fiesta, la influencer tan solo tiene una bonita amistad con Roca Rey. "Fuentes del entorno de Victoria Federica me cuentan que no hay nada, solo amistad. Es más, me dice una persona que conocemos todos que Victoria Federica lleva un tiempo no breve con un chico que nadie nos hemos enterado, que está muy ilusionada y que la historia lleva ya su recorrido", contó la periodista en el programa de Telecinco.

Una noticia de la que, después, ha dado más detalles, asegurando que este joven desconocido pertenece a "la alta sociedad madrileña" y no los han pillado juntos, porque son "muy prudentes a la hora de salir y entrar", señaló la comunicadora en Es la mañana de Federico.