¿Qué hacía Violeta Mangriñán entre el público de 'El Hormiguero'? Su aparición sorpresa

Aunque Blanca Suárez y Rubén Cortada fueron los invitados de El Hormiguero de este lunes debido a su nueva película, El cuarto pasajero, lo cierto es que en las redes sociales se coló otro nombre que fue muy comentado a lo largo de la noche.

Se trata de Violeta Mangriñán, que apareció por sorpresa en la pantalla de Antena 3 una vez avanzando el espacio de Pablo Motos. Concretamente, durante la sección de Pilar Rubio en la que habla de moda.

Ataviada con una falta de lentejuelas y unas altísimas botas altas denim, Pilar desvelaba entonces parte de la incógnita que planteamos en el titular de la noticia: de quién eran las botas.

"Yo las quería en denim, pero estaban agotadas. Así que me acordé de que Violeta las tenía, la llamé, le pregunté si me las dejaba y me dijo que sí. Y ahora soy yo la que le dice a Violeta que no van a volver a su armario", desvelaba la colaboradora, mientras miraba al público, momento en el que el realizador enfocó a la influencer.

Ya en cámara, y con una sonrisa, Violeta Mangriñán saludaba al público y el programa continuaba. Fueron solo unos segundos, pero, al fin y al cabo, una anécdota mu comentada en las redes, ya que Violeta atrae a una legión de seguidores y seguidoras que están atentos a todos sus pasos.