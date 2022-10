Tania Déniz y Hugo Paz protagonizan la última infidelidad de 'La isla de las tentaciones 5'

Cuatro emitió este lunes 24 de octubre una nueva entrega del debate de La isla de las tentaciones. Como cada semana, pudieron verse algunas pinceladas de lo que ocurrirá en el capítulo del jueves.

En esta ocasión, desde el plató se le ofreció a la audiencia la posibilidad de adelantarse a la próxima infidelidad del formato, que tendría como protagonista a una de las chicas.

Un 88% de los votantes optó por Tania Déniz y, como era de esperar, todos ellos acertaron. Desde el principio del reality, la modelo mostró poco interés por los tentadores hasta que llegó Hugo Paz, un veterano de los programas de buscar el amor de Mediaset. Su incorporación lo cambió todo y no era muy difícil adivinar que el beso era inminente.

Tanto es así, que Samuel, el todavía novio de Tania, se rompió tras ver el tonteo incipiente entre ambos, algo que emocionó por completo a Sandra Barneda, presentadora del programa. Así, este martes se pudo ver cómo la tinferfeña pasó el límite que para Samuel marcaría un antes y un después: un beso.

En plató, la hermana de Samuel no pudo evitar venirse abajo al pensar en lo que sufriría el participante al ver eso, pues nunca se habría enfrentado a algo así y no sabría cómo gestionarlo; aunque dijo también que le vendría bien verlo para bajar a su pareja del pedestal en el que la tenía y asumir que no es "tan perfecta".

El programa cronometró el beso, de 43 segundos, que llegó después de un consejo del andaluz: "Haz lo que tú sientas y haz lo que tú quieras. No te agobies, no merece la pena. Me pongo en tu situación y sé que es complicado. Para lo que tú quieras, bueno o malo, aquí está tu cotufito".

Tras el beso, el joven aseguró que estaba empezando a querer a Tania. Por su parte, esta se limitó a callarse y a bajar la mirada.