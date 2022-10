Tras años defendiendo a Antonio David, José María Franco le pide perdón a Rocío Carrasco y afirma que esta sufrió violencia de género

Este lunes 24 de octubre, Telecinco emitió un nuevo capítulo de de En el nombre de Rocío. Se trató de una de las entregas más emotivas hasta la fecha por lo que se pudo vivir en plató: el cara a cara entre Rocío Carrasco y José María Franco.

Además de exchófer de Rocío Carrasco, este fue uno de los mayores aliados de Antonio David Flores durante todos estos años, hasta que a raíz de la primera temporada de la docuserie cambió su punto de vista y, además de ofrecerle su ayuda como testigo judicial a la hija de Rocío Jurado, acudió al plató de Mediaset sin cobrar para pedirle perdón.

Antes de entrar en plató y en entrevista con Jorge Javier Vázquez, el invitado se derrumbó y rompió a llorar: "Me arrepiento de lo que he hecho. Fui Manipulado por él. Quiero pedir disculpas porque le he hecho bastante daño", comenzó.

Después, se justificó en parte. "Ella tampoco me dijo nada, si lo llego a saber las cosas habrían sido distintas. Cuando estaba en casa de Rocío Jurado, las dos solo me decían ‘David no es cómo tú piensas’, pero no me explicaban a qué se referían. He tenido mala conciencia y he llorado muchas veces", confesó.

"Siento haber sido tan mala persona contigo. El tío este es un embaucador y siempre venía llorando a casa. Mi mujer y yo hemos caído como idiotas. Lo siento de verdad. Para lo que me necesites, aquí estoy", declaró José María Franco, añadiendo que estaba dispuesto a contarlo en el juicio pertinente.

"Te lo agradezco y bueno, al final, recapacitar y tener la valentía de decirlo públicamente y afirmarlo en sede judicial tiene un valor. Quiero decir que a ver si Dios quiere y que todo esto se esclarezca", respondió Carrasco.

Jorge Javier Vázquez también le preguntó al invitado si había sido testigo de los malos tratos de Antonio David Flores a Rocío Carrasco. Sin ápice de duda, él aseguró que sí y recordó que una vez tuvo que ponerse en medio de los dos.

"Rocío le preguntó a Antonio David que cuándo se iba a ir de su casa y él le respondió que solo se iría si se lo decía su abogada. Además, le dijo que le iba a dar una patada en sus genitales y, cuando estaba por mitad de la escalera, agarró su cuello", recordó.

Además, insistió en que Antonio David quería quitarle a Rocío sus hijos porque no podía ni ver a Fidel. "Se puso a llorar y le dijo que lloraba porque era una hija de puta, que se iba a quedar con sus hijos".