Rocío Carrasco se viene abajo antes de reencontrarse con José María Franco: "Soy menos fuerte de lo que pensaba"

Telecinco emitió este lunes 24 de octubre una nueva entrega de En el nombre de Rocío. Se trató de una de las entregas más emotivas hasta la fecha, y no tanto por el contenido de la docuserie per se, sino por lo que se pudo vivir en plató: el cara a cara entre Rocío Carrasco y José María Franco.

Además de ser el exhófer de Rocío Carrasco, este se caracterizó por ser uno de los grandes aliados de Antonio David Flores durante todos estos años, pero llegó a un punto de inflexión en el que optó por pedirle perdón a la hija de Rocío Jurado, y decidió hacerlo en directo, desde el plató que narró el terror sufrido por la hermana mayor de Gloria Camila durante tantos años.

Antes del reencuentro, Rocío Carrasco no pudo evitar contener la emoción ante lo que se avecinaba y, entre lágrimas, lamentó que esas disculpas no se hubieran producido antes. Además, señaló lo distinta que sería la realidad en caso de que hubiese sido así, y reconoció que se estaba dando cuenta de que era más débil de lo que pensaba, pues esperaba efrentar esa situación desde la rabia y no desde la tristeza.

#EnElNombreDeRocío8 #ApoyoRocío24O



Rocío Carrasco se rompe al ver al testigo arrepentirse. Le hace recordar horribles momentos vividos. Incluso duda de su fortaleza. pic.twitter.com/YPIlBZHe9e — Locura (@Locura__) October 24, 2022

"Esto podía haber sido antes y no hubiesen pasado muchísimas cosas de las que han pasado. Creía que me iba a enfrentar a esto de otra manera y que me iba a poder la ira. Yo he tenido conocimiento desde hace algunos meses de ese cambio de opinión de él y me he enfrentado a eso bien, pero el hecho de verlo me lleva a un montón de cosas horrorosas", reflexionó.

Por su parte, el presentador del formato, Jorge Javier Vázquez, negó rápidamente el comentario y le dijo lo contrario, que ese momento reafirmaba su fortaleza. "Este no es el lloro de la derrota, es el lloro y la emoción de la victoria", añadió el de Badalona.