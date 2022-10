Leo argumenta su rechazo a Fran en 'First dates': "Es que no me ha puesto borrico"

Fran y Leo se dieron cuenta de que se conocían nada más verse en First dates este lunes: "Yo te conozco, tú eres el que me hacía ojitos en la playa nudista cuando éramos jóvenes", le dijo Fran, pero el valenciano no se acordó del momento.

El primero en llegar fue Leo, que comentó que lo que más le gustaba era el culto al cuerpo, pero que sería capaz de saltarse la dieta "si es necesario porque estoy buscando a un hombre que se vista por los pies", afirmó.

El estilista añadió que le daba igual si su hombre ideal "tiene un poco de pluma, yo no soy machoman, pero tampoco quiero a una persona sumisa, quiero a un chico que achante un poquito sus humos".

A continuación llegó el monitor de aerobic, un gran amante del deporte: "Me gustan los hombres varoniles, con el pelo corto, fuertes, alegres...", le comentó Fran a Lidia Torrent.

Fran y Leo, en ‘First dates’ MEDIASET

Ambos pasaron a la mesa para conocerse mejor, recordar los tiempos en la playa nudista donde pudieron conocerse y buscar puntos en común, aparte del deporte.

Pero la velada no fue como esperaba para Leo, ya que vio que su cita no tenía una de las características que buscaba en un hombre, carácter: "Le he visto muy huevón", señaló el valenciano.

Al final, se dieron un par de besos en el fotomatón, pero no fueron más allá porque el estilista señaló que no quería una segunda cita con el monitor: "No he sentido nada al besarle, no me ha puesto borrico".

Y añadió que no quería seguir conociendo a Fran porque, pese a que le había parecido un tipo interesante, "no me ha movido nada". Tras escucharle, el monitor tampoco quiso volver a quedar.