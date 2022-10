Sandra Sabatés, a Wyoming en 'El Intermedio': "Hay cosas que es mejor no verlas"

Un día más, Wyoming volvió a ocupar el centro del plató de El Intermedio para comentar las noticias más destacas en su tradicional monólogo de comienzo de programa.

Al acabarlo, acudió a la mesa junto a Sandra Sabatés para volver a protagonizar una cómica situación que se ha convertido en un clásico del espacio de La Sexta.

"Hola Wyoming: ¿Qué tal estás? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué me cuentas?", le preguntó la periodista al presentador, que le contestó que estaba muy bien.

Sandra Sabatés, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

"Estás clavadita a Nico, la de The Velvet Underground (banda estadounidense que en su primer disco, en 1967, contó con la colaboración de la cantante alemana Nico). Esta gente no sabrá quién es porque no tienen mi edad", respondió el madrileño.

Sabatés le explicó entre risas, junto antes comenzar con el programa del día, que "es que me estoy dejando el flequillo largo. Hay cosas que es mejor no verlas". Wyoming solo acertó a responder: "¡Qué me aspen si lo entiendo!".