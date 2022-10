Sonsoles Ónega ha vivido este lunes uno de los días más emocionantes de su trayectoria televisiva. La periodista ha estrenado Y ahora Sonsoles, el nuevo programa que conduce en Antena 3 tras su marcha de Mediaset.

La presentadora ha llegado al plató entre aplausos y, visiblemente emocionada, ha dedicado un mensaje a su audiencia. "Este programa, que lleva mi nombre, es desde hoy suyo. Lo más bonito que me ha pasado en este oficio nuestro, de contar historias en la tele, es que alguien te diga 'me haces compañía", ha avanzado.

"Si conseguimos serlo, si nos sienten cerca en las tardes de Antena 3, créanme que, a todo el equipo de redactores, reporteros, productores, cámaras, realizadores, iluminadores, sonido, maquilladores, peluqueros… A todos, y a mí también, nos habrá compensado todo este tiempo exigente de desvelos y emociones", ha añadido la comunicadora.

En este sentido, Ónega ha valorado que "muchas veces al espacio se le conoce por el presentador, a veces de forma injusta porque hay un equipo detrás trabajando". "Quiero que sepan que nos sobran las ganas para ustedes, así que hoy solo les digo 'bienvenidos a casa'", ha zanjado.

Tras estas palabras, la periodista ha presentado a los tertulianos, entre los que estaban Cruz Sánchez de Lara, Miguel Lago, Antonio Naranjo y María Manjavacas. En la segunda parte también han participado Tamara Gorro y Mar Flores, quien llevaba dos décadas sin aparecer en televisión.

Después ha comenzado la primera parte con una entrevista a la amiga de la secuestradora del bebé Aimar, y ha seguido la escaleta contactando en directo con el Teatro Real, donde han acudido los reyes con motivo del reestreno de Aída.

Ónega también ha charlado por teléfono con María del Monte y la ha felicitado por su boda. "Ayer no pasó nada especial porque pertenece a mi intimidad. No quiero venderla porque no me apetece y porque no tiene nada que ver con mi profesión", ha expresado la cantante, que se ha despedido cariñosamente de la presentadora.

La periodista ha anunciado que próximamente Esther Doña hablará en su plató sobre su ruptura con Santiago Pedraz. La expareja anunció sus planes de boda en una entrevista con ¡Hola! Y, poco después, dio la noticia de su separación, sobre la que giran todavía muchas incógnitas.