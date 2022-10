Feijóo intenta distanciarse de las recetas fiscales de los 'tories' británicos y dice que es Sánchez el que comparte política con Liz Truss

Cuatro días después de que la primera ministra de Reino Unido anunciara su dimisión, entre otros motivos, por no poder acometer sus promesas económicas basadas en la bajada masiva de impuestos, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se distancia de las recetas fiscales de los tories británicos.

Con ello, el líder de la formación, que históricamente ha defendido la bajada de impuestos a todos los ciudadanos para que no pierdan su poder adquisitivo, dice ahora no tener que ver con este modelo. Es más, de haber relación entre las políticas tributarias de Reino Unido y España, "se parece más la de este Gobierno con la de la ex primer ministra británica que la propuesta del PP, que no tiene nada que ver", ha defendido Feijóo este lunes a la salida de la convención temática sobre juventud.

Porque, tal y como ha explicado Feijóo, Truss y Sánchez comparten las políticas fiscales "masivas", pese a que sean contrarias, ya que consiste en "incrementar los impuestos, incrementar el gasto e incrementar la deuda". En el caso del PP, la política fiscal no es la de incrementar los impuestos, sino que quieren "una bajada selectiva a las rentas medias y bajas, mientras que el Gobierno lo que hace es subírselas".

"Nosotros no hemos propuesto una bajada masiva de impuestos porque los documentos que hemos enviado al Gobierno [en abril] no habla de bajada masiva sino de bajada selectiva a las rentas medias y bajas; lo que está haciendo el Gobierno es una subida masiva de impuestos, incluida a las rentas medias y bajas", insiste.