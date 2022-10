Rishi Sunak será el próximo primer ministro británico: el tercer inquilino de Downing Street en dos meses y el quinto en seis años

El tercer primer ministro británico en menos de dos meses y el quinto en solo seis años: Rishi Sunak será el próximo inquilino de Downing Street tras varias semanas de turbulencias y muy poco tiempo después de haber perdido unas primarias contra Liz Truss, a quien ahora sustituye. El exministro de Finanzas durante la era de Boris Johnson se quedó como único candidato del partido conservador después de que la líder de los conservadores en la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, retirase su candidatura.

"Como resultado, hemos elegido al que será nuestro próximo primer ministro. Esta es una decisión histórica y muestra, una vez más, la diversidad del talento que existe en nuestro partido. Rishi tiene todo mi apoyo", sostuvo Mordaunt. Así, le ha abierto del todo el camino a un Sunak que además será el primer líder de ascendencia india en llegar al cargo, aunque en su debe cuentan las críticas por ser, junto a su mujer, una de las mayores fortunas del Reino Unido. Eso sí, será el primer ministro de Reino Unido más joven desde 1812.

Con la llegada de Boris Johnson al poder, Sunak adquirió su propio espacio. En 2019 fue nombrado Secretario Jefe del Tesoro y solo un año después pasó a ser ministro de Hacienda, un reto de altura si se tiene en cuenta que ocupó el cargo durante toda la pandemia. Su gestión económica se miró con lupa y es su principal baza y al mismo tiempo el déficit que más le pesa: se le ve como heredero de un Johnson cayó, en gran parte, por su culpa. Por muchos es visto como un traidor y ese fue uno de sus hándicap en las primarias frente a Truss.

Precisamente Johnson amenazó el liderazgo de Sunak cuando el exministro lo creía ya hecho: Boris amagó con presentarse a las primarias, alegando que tenía más apoyos que nadie y que, además, contaba con el aval de las urnas -fue él quien ganó la mayoría absoluta de los conservadores en 2019-. Pero acabó dando un paso al lado tras volver de sus vacaciones en República Dominicana para correr una vuelta más hacia Downing Street; y lo hizo tras comprobar que no tenía el apoyo total de los suyos. "No es el momento", expresó el ex primer ministro. No suspende su vuelta, solo la aplaza.

De quien recibió la felicitación Sunak fue de David Cameron. "Predije hace una década que el partido conservador seleccionaría a nuestro primer primer ministro indio británico y hoy estamos orgullosos de ello. Le deseo lo mejor a Rishi, tiene todo mi apoyo", escribió en las redes sociales el ex primer ministro.

Sunak necesita ser mucho más quirúrgico que Truss, a quien se llevó por delante su plan fiscal que agitó a los mercados. Las bajadas masivas de impuestos no encajan en la situación actual. Sunak no habla tanto de subir o bajar impuestos, sino de qué impuestos se tocan y cuáles no. Esa posición tampoco jugó a su favor en su momento, pero ahora sí puede ser una ventaja. Además, de todos los nombres que se han manejado es el favorito según los sondeos entre la población general. "No es la carga fiscal lo que está provocando la recesión, eso es sencillamente erróneo, es la inflación, esa es la raíz del problema", sentenció.

Sunak es, asimismo, un político que reivindica sus orígenes. "A nivel cultural, voy al templo los fines de semana porque soy hindú, pero también voy a ver jugar al Southampton. Hago las dos cosas", expresó en 2019. En su haber también está el punto de ser un brexiter: defendió en todo momento la salida de la UE. En su programa aboga, por otro lado, con una reforma migratoria y se reivindica como un gestor. Tiene un perfil más técnico pese a ser una de las almas políticas de los tories en los últimos años. Ahora le llega su gran momento: tiene que unir al partido por una parte, partido ahora en dos. Igual que un país que vive una crisis sin precedentes.