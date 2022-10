El pasado miércoles por la tarde, los padres de Aimar, un bebé recién nacido en el Hospital de Basurto (Bilbao) comenzaron a vivir una de sus peores pesadillas cuando el personal sanitario les informó de que alguien se había llevado al pequeño y nadie sabía dónde se encontraba.

Mireia, la presunta secuestradora, una mujer de 24 años que había fingido ante todos un embarazado, decidió, finalmente, dejar al bebé en la octava planta de un bloque de viviendas aleatorio de la ciudad. Los propietarios de la casa, al ver al niño, alertaron a las autoridades, que, tras la revisión de las distintas cámaras de seguridad de la zona, consiguieron localizar y detener a la responsable del secuestro.

Tras nueve horas en el juzgado de guardia, Mireia confesó el delito y pidió a la jueza que la internase en un centro psiquiátrico porque "no estaba bien". Ahora, la autora del delito está en libertad con cargos, algo que no ha sentado nada bien a las víctimas. Así, este lunes, El programa de Ana Rosa ha hablado en directo con Pedro, padre de Aimar.

La familia de Aimar ha recurrido la decisión de la jueza y, además, han afirmado que están indignados y han solicitado una orden de alejamiento: "No estamos tranquilos con que esta persona esté en la calle. Ya no solo nosotros, sino también parte de su barrio, que se sienten inseguros si ella está por un parque de niños".

De la misma manera, Pedro ha señalado que aún no tienen claro si denunciar al hospital o al Servicio Vasco de Salud: "Hay cosas que estamos viendo que no nos gustan y no queremos que ninguna otra familia vuelva a pasar por esto. Queremos que se ponga seguridad o se cambie el protocolo. A veces, si no denuncias, no hacen nada".

Además, Pedro ha agregado que, ahora mismo, no pueden perder de vista al bebé: "Aunque esté en la cuna, estamos alguno en la habitación. Y es algo mental, porque estás en tu casa, tranquilo, pero parece que siempre tenemos que estar alguno viéndole. Es algo psicológico". Pedro también ha recordado que las once horas de incertidumbre fueron "horribles": "No se lo deseo ni a mi peor enemigo".