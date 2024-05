Costas judiciales, la letra pequeña de los abogados: "No eran 160 euros, sino 3.586,07 euros lo que yo tenía que devolver"

¿Qué son las costas judiciales y cómo pueden afectar a los consumidores? Un reciente informe elaborado por Banqmi, el portal financiero de iAhorro, detalla las experiencias de diversos consumidores a la hora de contratar abogados para interponer una demanda contra una entidad bancaria.

En este sentido, exponen el caso de Fernando (nombre ficticio), que contacto con un despacho de abogados publicitado a través de redes sociales para demandar a la entidad con la que contrato una tarjeta revolving tras comprobar que no podía hacer frente a las cuotas de pago del crédito.

¿Quién debe pagar las costas judiciales?

El anuncio daba a entender que el proceso de demanda sería "muy fácil y que me podía salir incluso todo gratis", explica el consumidor afectado. "En el primer contacto, te cuentan que hay miles de demandas ganadas y que cuando se termine el proceso puede que cobres un dinero, no te lo aseguran al 100%, pero te lo dejan caer", añade.

El consumidor ganó la sentencia emitida por un juzgado de Madrid y, después del fallo, la entidad que le emitió la tarjeta revolving reajustó su deuda, por lo que le redujo los intereses y gastos cobrados de más. "Nadie le informó que seguiría debiendo el capital que le había prestado el banco inicialmente", indican en el comparador. "El despacho de abogados no me daba ninguna información de cómo iba el proceso, incluso me cambiaron de abogado cuatro veces y nadie me dijo nada en ningún momento", recuerda.

Tras el juicio, Fernando debía devolver a la entidad un total de 3.586 euros y en un plazo de 20 días. "En un principio me dijeron que negociarían que la devolución de la deuda fuera en cómodos plazos. Pero, cuando salió la sentencia, me pidieron que depositara 160 euros en la cuenta del juzgado, lo hice y a los días me dijeron que se habían equivocado y que no eran 160 euros, sino 3.586,07 euros lo que yo tenía que devolver", relata.

Por su parte, los abogados que contrató Fernando le cobraron 600 euros de honorarios, 300 euros de procurador y el valor de las costas judiciales, tasadas en 2.508,54 euros. "Firmé un contrato cediendo las costas del juicio en favor del despacho, siendo consciente, pero lo que no sabía eran las cantidades que estaba cediendo, no sabía que era tanto dinero", asegura.

Calcular los costes fijos y variables antes de contratar

"Las costas judiciales, en este caso, las paga el banco (que es quien pierde el juicio) y deberían ser siempre del demandante, a no ser que este pacte otra cosa con su abogado en el contrato. El problema, en este y muchos otros casos, es la falta de transparencia con el cliente, que suele desconocer a cuánto asciende el importe de dichas costas judiciales", subraya Antonio Gallardo, experto financiero de Banqmi.

Al no devolver la cantidad en 20 días, el banco le reclama este dinero a través de una demanda. En ese momento, relata, el despacho de abogados se desentiende y no quiere continuar con el proceso. "Yo no quería ganar dinero, la única pretensión que he tenido siempre ha sido poder pagar el dinero que debía a plazos, es lo único que me preocupaba". "He vivido un calvario que ha durado casi tres años…. Y al final me ha ayudado el banco, no el despacho de abogados".

Se trata de un caso en el que la prisa conlleva a tomar decisiones relevantes sin leer la letra pequeña. "La falta de información y de transparencia son solo algunas de las vías para reclamar", subraya Gallardo.

Por ello, lo primero que hay que hacer antes de contratar un abogado es comprobar cuáles serán los costes asociados, "si hay una parte fija y otra variable", explica el experto. En este caso, "la parte fija serían los honorarios y el procurador y, la variable, las costas judiciales". No obstante, "muchos son los demandantes que no leen lo que firman antes de hacerlo y después se llevan la sorpresa", concluye.