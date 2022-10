Megan Fox tira de sarcasmo contra quienes la critican como madre

Noah Shannon, de 10 años de edad, Bodhi Ransom, de 8, y Journey River de 6. Esas son los nombres y las edades de los hijos que Megan Fox tuvo con su exmarido, Brian Austin Green, durante el matrimonio que les duró lo que dura una década (2010-2020). Y con ellos ha protagonizado algunos de sus posts de Instagram, pero no todos, claro. Eso, precisamente, es lo que ha cabreado a algunos de sus haters.

En los últimos años, la intérprete de 36 años ha dejado de publicar contenido en el que aparezcan sus vástagos. Sobre todo por mantener su privacidad ante los más de 20 millones y medio de seguidores que tiene en la red social. Y algunos de los cuales le han dado la razón con las últimas imágenes que ha subido.

Fox ha publicado una serie de selfis con un sombrero rojo en los que presume de sonrisa, de lectura y de figura y se ha encontrado en la sección de comentarios toda una oleada de críticas por la larga ausencia de sus hijos y, también, por el supuesto exceso de cirugías plásticas que se habría hecho.

Uno de esos comentarios fue el que molestó especialmente a la protagonista de Jennifer's body o Transformers. "¿Dónde están tus hijos?", la increpaba una usuaria, que recibió de manera inmediata una muy irónica respuesta de Megan Fox que el resto de sus followers aplaudieron.

"Espera, espera, espera... ¡¿Tengo hijos?! ¡Dios mío, ya sabía yo que se me olvidaba algo! Rápido, que alguien llame al recepcionista del hotel Beverly Hills. Ese es el último lugar donde recuerdo haberlos visto. Tal vez alguien los haya entregado a objetos perdidos y los podamos encontrar", escribió la actriz, harta de que se cuestione su papel de madre.

"¿Qué pasa, no puede publicar selfies porque tiene hijos? Wtf, consíguete una vida, por favor", "Avergonzar así a una madre no es precisamente una personalidad de la que tu propia madre estaría orgullosa" o "En un mundo en el que no puedes escapar del centro de atención, estás haciendo un trabajo increíble al separar tu vida profesional de tu vida privada" fueron algunos de los comentarios que recibió de apoyo, amén de que otros usuarios le recordaron a la hater que los pequeños estaban al cuidado de su padre y de su nueva novia Sharna Burgess.