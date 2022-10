El informe de Junts concluye que Dalmases "perdió los nervios" con la periodista de TV3: su autora denuncia presiones de Borràs

El expediente informativo que Junts abrió al diputado en el Parlament Francesc de Dalmases por la discusión que mantuvo en julio con la subdirectora del programa 'Faqs' de TV3, Mònica Hernández, determina que él "perdió los nervios" y que esta se sintió "intimidada". Así consta en el documento redactado por la abogada Magda Oranich, que en una entrevista a Rac1, ha explicado este lunes que recibió presiones de la presidenta de Junts, Laura Borràs -y presidenta suspendida del Parlament- a la hora de hacer el informe sobre Dalmases.

En el informe, que ha publicado Nació Digital, Oranich asegura que muchas de las personas con la que ha hablado se refieren a que el diputado intimidó a la periodista tras terminar una entrevista a la actual presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, algo que Dalmases niega, y añade: "Lo que sí me ha quedado claro en el transcurso de la intervención es que la subdirectora del programa se sintió intimidada".

"También existió mucha tensión y muchas de las personas presentes sintieron un importante grado de estrés", destaca el documento, que concluye que la actitud de Dalmases fue incorrecta más allá de los motivos que generaron su enfado por cómo transcurrió la entrevista a Borràs.

Según Oranich, existen muchas formas y métodos legalmente previstos para expresar cualquier desacuerdo o crítica al trabajo de los periodistas, pero constata que "nunca se debe hacer a gritos y menos dentro de las instalaciones de un medio de comunicación, sea público o privado".

"El diputado Dalmases perdió los nervios, y perder los nervios de manera tan exagerada y en público es una situación a evitar, y más aún cuándo quién los pierde es un representante público", asevera el informe.

En el texto apunta que, una vez terminada la entrevista a Borràs, Dalmases expresó su indignación y empezó a discutir con Hernández "a gritos", y que al pasar a otra sala la separó de la productora de invitados y, según algunos testigos, la cogió del brazo.

"Nadie se refiere a que fuera de manera violenta pero sí fue para hacerla entrar" en la sala, explica el informe, que explicita que el entonces jefe de gabinete de Borràs, Salvador Esteve, cerró la puerta para evitar que se escucharan los gritos.

Se escucharon "golpes"

Desde fuera de la sala, algunos trabajadores de TV3 han concretado que escucharon "golpes que parecían que eran en el mobiliario", algo que Dalmases argumenta que se debe a que cogió rápidamente su teléfono de sobre de la mesa.

Uno de estos trabajadores también asegura que escuchó que Dalmases acusaba a la periodista de ser una mala profesional y que el programa era "una mierda y tenía una presentadora patética".

El informe también recoge que Dalmases se disculpó el 19 de julio por este incidente, pero que éste subraya que esta disculpa "no suponía una aceptación de culpa".

Oranich considera que no ha sido requerida para proponer alguna medida sobre los hechos explicados, aunque recomienda remitir el informe a la comisión de garantías de Junts "para que estudie el tema y haga la propuesta que considere oportuna".

Presiones

La abogada ha asegurado en Rac1 que "muchas diputadas" también le han hecho llegar quejas sobre el diputado parlamentario.

Oranich, que también ha sido entrevistada esta mañana en Catalunya Ràdio y TV3, ha remarcado que ha recibido "presiones inaceptables" durante su investigación "de una parte de Junts" y del "entorno de Dalmases".

La abogada ha añadido, sobre las "presiones" de Borràs para condicionar el informe, que no se pusieron "de acuerdo" en una "conversación concreta". Oranich ha dicho que la presidenta de Junts le dijo que "no quería hablar nunca más". La abogada ha afirmado que envió el documento a Borràs hace más de una semana, y que no le ha respondido.

Carta de Dalmases

Dalmases ha enviado una carta a la ejecutiva de Junts -de donde forma parte-, avanzada por Rac1, donde subraya que el informe es "absolutamente irregular" y que hay "sospechas de tendenciosidad". El diputado también ha reclamado "depurar responsabilidades" por el hecho de que el documento haya aparecido publicado a los medios de comunicación.

Oranich ha dicho a Rac1 que la carta es "patética": "Es situarse fuera del mundo negar unos hechos que son evidentes y quitar importancia al mal comportamiento de un representante público". La abogada ha añadido que Borràs y Dalmases confiaban en que, si ellos mismos encargaban el informe, la conclusión sería la que ellos querían. En cambio, Oranich defiende que ha redactado el documento que ella ha considerado oportuno. Es más, la abogada ha asegurado que varios miembros de Junts le han comentado que consideraban blando el texto final.

Turull evita defender a Dalmases

Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha evitado pronunciarse sobre el expediente al vicepresidente del partido hasta que se trate en la ejecutiva. En una entrevista en 'Ser Cataluña', Turull ha lamentado "muchísimo" la filtración del informe.

Días después de que estallara la polémica por la actitud de Dalmases, Turull evitó defender explícitamente al portavoz adjunto del grupo parlamentario: "Tiene el apoyo de Junts para que se aclaren los hechos". El exconseller subrayó que "se puede discrepar de muchas cosas, pero el respeto siempre tiene que formar parte del comportamiento de los representantes públicos".

El propio Dalmases pidió, el 20 de julio, que la ejecutiva de Junts abriera un expediente informativo para "aclarar y poder rebatir y defenderse" de las "acusaciones" en medios de comunicación y redes sociales.

'Nación Digital’ y ’eldiario.es’ hicieron pública días antes la bronca "intimidatoria" y "coacciones" de Dalmases a una periodista del ’FAQS’ de TV3, a raíz de la entrevista a Borràs. También periodistas de la ACN y Catalunya Ràdio denunciaron "intimidaciones" de forma "reiterada" y "sostenidas en el tiempo" del propio vicepresidente de Junts.