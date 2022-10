Alejandra Rubio hace frente al nuevo terremoto en las Campos tras los audios de Paola Olmedo: "Me preocupa mi primo"

La familia Campos vive otro terremoto familiar. Hace pocos días que salieron a la luz unos audios de Paola Olmedo, la mujer del hijo de Carmen Borrego, en los que criticaba a toda la familia. Ahora, Alejandra Rubio ha contestado mostrando una gran preocupación por el futuro de su primo, José María Almoguera.

En la última semana, gran parte de la programación de Sálvame se ha visto ocupada por los audios de la nuera de Borrego, que se ha enfadado por lo que ha escuchado en ellos. "No me hace ni puñetera gracia, ni que me juzgue a mí ni a mi familia", dijo la colaboradora.

Olmedo aseguró sobre Terelu que "es la que más vende, vende a cualquiera, es una bocazas, ni familia ni nada". Ante esas palabras, su hermana tuvo que pedirle disculpas. Sobre ello, Alejandra Rubio dijo en Fiesta que su relación es muy escasa.

"Apenas la conozco, hemos hablado muy pocas veces. El día de su boda le dije que estaba muy guapa y poco más. Luego la vi en el cumpleaños de mi madre y ahí sí hablamos un poco más y ella fue súper educada y yo también", aseguró.

Además, la influencer mostró su malestar por su primo: "Lo que más me ha llamado la atención es la forma que habla de su relación con José. Dice que a la mínima, adiós. Esto me ha preocupado por mi primo".

A pesar de estar en contra de esos audios, Rubio está segura que es víctima de una trampa ya que "la persona que la graba le ha hecho una entrevista en toda regla". Además, acusa a su inexperiencia: "Nosotras ya vamos con mucho cuidado con lo que decimos, por si acaso, pero ella no conoce este mundo".

Tras la filtración, la propia Paola ha pedido disculpas en la intimidad a la familia. "Nos escribió a todas y nos dijo que estaba todo descontextualizado. Yo le contesté que creía que no y que esperaba que cuando me conociera cambiara su opinión de mí. También le dije que aceptaba sus disculpas", ha explicado la hija de Terelu Campos.